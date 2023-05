Addio a Giancarlo Gagliardi, pilota e imprenditore

A pochi giorni dalla scomparsa di Gianfranco Palazzoli, il mondo varesino dei motori è colpito da un altro lutto: è morto a Varese all’età di 79 anni Giancarlo Gagliardi, imprenditore ed ex pilota bustocco di nascita ma residente da molti anni a Barasso.

Gagliardi ha alle spalle una carriera lunga e di ottimo livello sulle quattro ruote: a metà degli anni Sessanta iniziò a correre sia in pista sia nelle gare in salita ma nel 1968 cominciò a gareggiare in Formula 3 con una Brabham della Scuderia Madunina centrando anche alcuni podi e una vittoria a Pergusa con la Tecno-Jolly Club.

Il pilota varesotto approdò così anche alla Formula 2 e poi alle gare di endurance dove si fece un nome solido. Ingaggiato dal team Filippinetti e dal team Chinetti ebbe anche l’occasione di guidare le Ferrari e di vincere la 24 Ore di Le Mans 1975 nella classe Turismo con una BMW.

Alla sua trafila sportiva manca, di poco, solo la Formula 1: avrebbe dovuto correre a Monza con la scuderia di Frank Williams ma la vettura destinata a Gagliardi venne danneggiata in maniera troppo grave nel gran premio precedente e il pilota bustocco dovette dire addio al sogno della massima categoria.

Terminata la carriera sportiva Gagliardi intraprese l’attività di concessionario per diversi marchi in provincia di Varese tra i quali Ferrari, Rolls Royce e Peugeot. Attivo anche nel mondo delle auto storiche, era impegnato anche con l’associazione Amici del Sacro Monte. I funerali saranno celebrati giovedì 4 maggio nella chiesa di Barasso.