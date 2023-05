ANCI Lombardia in missione a Bruxelles. Bianchi: “Occasione importante per progettare l’innovazione”

“Gli Amministratori locali oggi devono interpretarsi come degli innovatori, pertanto, progetti come ‘Europa Lombardia Enti Locali 21-27’, promosso da Anci Lombardia con il Consiglio Regionale lombardo, rappresentano un’occasione importante per pensare e progettare l’innovazione e mettere a fattor comune risorse ed energie a piu livelli istituzionali”. Con queste parole Matteo Luigi Bianchi, Coordinatore del Dipartimento UE di Anci Lombardia, ha aperto la due giorni dell’Associazione dei Comuni lombardi a Bruxelles dedicata al progetto “Lombardia Enti Locali 21 – 27” con un focus sulle politiche del sociale e della salute.

A salutare i partecipanti alla delegazione era presente Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, che ha ricordato come “da parte di Regione Lombardia ci sarà sempre l’intenzione di avere attenzione per i Comuni. Allo stesso modo mi preme sottolineare l’importanza della presenza dei Comuni a Bruxelles, perchè dopo anni in cui la nostra presenza non era determinante, ora si vede un cambio di tendenza. Dobbiamo dare una nuova direzione alla nostra presenza qui e iniziative come quella che qui presentate sono influenti”.

Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alle Politiche Europee di Regione Lombardia, ha preso la parola sottolineando come “essere qui è utile se si fa un lavoro. Il rapporto con l’Unione Europea non può essere un rapporto occasionale, perche vi sono delle regole da conoscere per ottenere un risultato” e, in questo quadro, “la collaborazione tra Regione e Anci deve permettere di sviluppare capacità e azioni per poter mettere a terra risorse e investimenti.”

“Dobbiamo capire se vogliamo che gli interventi europei a livello locale siano la gestione di decisioni prese a livello centrale, oppure se queste siano fattive azioni decise e gestite localmente.” Ha osservato Carmine Pacente, Presidente del Dipartimento UE Anci Lombardia, evidenziando come, in tal senso, “bisognerebbe non solo rafforzare il ruolo delle regioni ma anche quello delle autorità locali, in modo tale da poter intervenire immediatamente nella definizione dei programmi e degli obiettivi europei”. Pacente ha salutato positivamente il fatto che, “negli ultimi anni, la forte collaborazione tra Regione e Anci in merito alle politiche sulle aree interne e sulla definizione di strategie di sviluppo urbano ha portato a risultati importanti e significativi”.

Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato al progetto Enti Locali 21 – 27, perchè “siete riusciti a mettere in campo con la sinergia nata col finanziamento messo a disposizione del Consiglio Regionale al fine di portare le istanze dei comuni, soprattutto piccoli, all’attenzione europea. Come Presidenza siamo soddisfatti del lavoro svolto e dovremo riuscire a incidere sempre più sui provvedimenti di Giunta.”

Ha concluso gli interventi Marco Fusaro, Coordinatore tecnico della Delegazione italiana del Comitato delle Regioni, che ha evidenziato come il Comitato ha la funzione di portare le istanze delle regioni e dei territori sul tavolo europeo e, per questo, iniziative come quella della missione di Anci Lombardia sono estremamente importanti.

Presenti in sala a portare i loro saluti e contributi, i Parlamentari europei Alessandro Panza, Marco Campomenosi e Isabella Tovaglieri; Giorgio Maione, Assessore regionale lombardo all’ambiente e clima; Elia del Miglio, Sindaco di Casalpusterlengo e Arianna Censi, Assessora comunale di Milano, membri del Comitato europeo delle Regioni.