Ancora furti negli istituti superiori varesini: colpiti Classico e Artistico

Le immagini sono oltremodo eloquenti, riguardano le ante in metallo divelte, vetri rotti, porte forzate con violenza servendosi probabilmente di attrezzi portati apposta per compiere l’effrazione. Ma ai ladri non interessano certo le merendine contenute negli erogatori delle scuole superiori di Varese prese di mira dai ladri, che cercano i pochi spiccioli, tanto da mettere a segno dei furti che hanno più che altro un tono di serialità che confina quasi più nella sfida che non dell’intenzione vera e propria nel portare a compimento quello che tecnicamente suona come un furto con scasso.

Galleria fotografica Ancora scorribande nelle scuole di Varese: distrutte 10 macchine del caffè 4 di 10

Invece la serie non si ferma: nello scorso fine settimana sono stati presi di mira ben due istituti superiori della città di Varese: il Classico Cairoli, con una macchinetta aperta e saccheggiata, e l’Artistico Frattini, dove sono state ben 9 i distributori rovinati.

Il bilancio dell’ultimo furto con scasso arriva il lunedì mattina e oltre a rappresentare un serio problema di natura economica, apre anche «interrogativi legati alla sicurezza degli istituti», spiega il responsabile dell’azienda che si occupa di gestire gli erogatori: «Scuole che sono particolarmente esposte alle intrusioni, come abbiamo potuto purtroppo verificare in questi mesi: chiunque può entrare di notte, libero di agire indisturbato».

Come per gli altri episodi avvenuti nei mesi scorsi – non solo nei licei ma anche in altri contesti pubblici come piscine e centri di formazione professionale – anche in questo caso è stata sporta denuncia alle autorità. I danni ammontano «a diverse migliaia di euro»