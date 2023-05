Auto in fiamme nella notte a Malnate

Era passata da poco la mezzanotte, quando un forte boato si è sentito in via Caprera di Malnate e nelle vie vicine. I vigili del fuoco di Varese sono quindi intervenuti per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo un’automobile parcheggiata.

Ancora da chiarire quali siano le cause dell’incendio, sulle quali sta indagando la compagnia dei Carabinieri di Varese. Non ci sono stati feriti nell’incendio.