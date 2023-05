Cavo tranciato, una zona di Busto Arsizio senza telefonia fissa: “Un mese per risolvere il problema”

Con l’avvento dei telefonini prima e degli smartphone poi il telefono fisso ha perso di importanza nella nostra vita quotidiana ma per gli uffici pubblici e privati è ancora fondamentale avere a disposizione una linea fissa funzionante.

Se ne sono accorti decine di persone nella zona a cavallo di viale Duca d’Aosta tra le vie Gavinana, San Giovanni Bosco e largo Giardino che da una decina di giorni e probabilmente fino a fine mese non potranno utilizzare la linea telefonica per comunicare con l’esterno a causa di un cavo delle telecomunicazioni di Telecom tranciato per errore durante i lavori di scavo stradale.

Questa è la motivazione che è stata spiegata all’avvocato Walter Picco Bellazzi, uno dei più noti della città, che ha lo studio proprio in via Gavinana. Ma se ne sono accorti anche alla casa di riposo La Provvidenza dove i telefoni degli uffici amministrativi sono muti, creando non pochi disagi ad una struttura che ospita 450 persone e impiega oltre 300 lavoratori ogni giorno.

«Stiamo valutando insieme ad altri utenti se intentare una class action contro Telecom. Le risposte che ci vengono date sono sempre diverse e i tempi di attesa per la risoluzione del problema sono ingiustificatamente lunghi». Anche il direttore della casa di riposo principale di Busto, Luca Trama, non si capacita: «Qualcosa di mai visto. Rimanere un mese intero senza linea telefonica è assurdo».

Il problema ha solo sfiorato tribunale e procura che hanno i loro uffici proprio a ridosso della dorsale tranciata. L’unica nota positiva per le utenze colpite dal problema è che la rete internet è rimasta funzionante.