Centri estivi targati UISP, le proposte di Busto Arsizio e Gallarate

NOTIZIARIO UISP del 31 maggio 2023

VARESE – Festa dello sport “Varese 4 Anna Frank”, è l’ora dei ringraziamenti

.

È un caloroso ringraziamento quello della nostra presidente Uisp Rita Di Toro a pochi giorni dalla riuscitissima festa dello sport dell’istituto comprensivo Varese 4 Anna Frank che venerdì scorso ha coinvolto 700 alunni delle scuole Foscolo, Garibaldi, Marconi, Medea, Parini e Pascoli. La festa – che è resa possibile dalla commissione sport dell’istituto formata da Rita di Toro, Alessandro Fruscio, Rossana Samperi, Anna Blasi, Simonetta Tramaceri e Chiara Rossi – viene ospitata gratuitamente dall’Università Insubria.

Anche Uisp vi collabora donando le coppe. Ma al di là di questo segno concreto, la festa dello sport è in perfetto stile Uisp perché ai bambini viene insegnato il bello dello sport, ovvero divertirsi stando con gli altri. Non a caso, la preside dell’istituto comprensivo, Chiara Ruggeri, ha sottolineato come la festa sia importante per «promuovere uno stile di vita sano, imparare il valore del lavoro di squadra, il fair play, la gestione di vittorie e sconfitte con spirito sportivo».

Durante la giornata c’è la corsa campestre, il torneo di minibasket e di minivolley, le staffette, i giochi a stazioni, il lancio del vortex, la pallacastello. La festa segna la conclusione dei progetti portati avanti durante l’anno con la collaborazione del Cus Insubria, Basket Robur et Fides, Pallacanestro Varese e Uisp Csi.

«Grazie a tutti coloro che rendono possibile questo evento – ribadisce Rita Di Toro – Grazie ai professori, a al dirigente dell’ufficio scolastico Giuseppe Carcano, alle autorità che con la loro presenza hanno dato ancora più valore a questo evento, grazie al Cus Insubria con il presidente Eugenio Meschi e agli insegnanti tutor del progetto Scuola Attiva Kids Sport e Salute. Grazie al personale Ata e ai genitori che hanno offerto la merenda e le medaglie».

CENTRI ESTIVI UISP – Busto Arsizio – Cres o Wild Cres?

Le vacanze si avvicinano e a Busto Arsizio torna il CRES, la Casa che Restituisce Emozioni Sempre. Il progetto si apre con l’interruzione dell’attività scolastica. Vi si svolgono attività sportive, ricreative e di socializzazione tra bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni.

Dal 19 giugno al 25 agosto, esclusa la settimana dal 14 al 20 agosto, alle scuole di via Pieve di Cadore, è possibile partecipar al Summer Cres che prevede karate, ginnastica, yoga, basket, tennis, calcio, pallavolo, slackline, dodgeball, ultimate frisbee, danza moderna, danze irlandesi, laboratorio dei cucchiai russi, laboratorio di danza russa con l’utilizzo dello scialle, ginnastica acrobatica, atletica leggera, tanti laboratori, attività ludiche e ricreative e spazio compiti.

Dal 9 giugno all’8 settembre, nel parco Alto Milanese (via Guerrini 40), ci sarà il Cres Wild Edition, in cui i piccoli esploratori impareranno a vivere con consapevolezza e rispetto l’ambiente che li circonda, ascoltando i suoi della natura e collaborando per costruire un rifugio. Tanto sport, laboratori e spazio compiti. Per info CLICCATE QUI.

CENTRI ESTIVI UISP – Gallarate – Baulè Circus Summer Camp

Per il terzo anno torna il Baulè – Circus Summer Camp, “IL” centro estivo a tema circo organizzato dalla scuola di circo SbocciArte di Cardano al Campo. Quest’anno, oltre a vecchi insegnanti e vecchi amici, ci saranno tante novità, nuovi formatori e artisti professionisti che accompagneranno i piccoli e giovani talenti in un percorso di 6 settimane alla scoperta delle arti circensi.

Il centro estivo si svolge alle scuole elementari Manzoni di via Madonna in Campagna, a Gallarate. Le giornate trascorreranno con acrobazie sui tessuti aerei , salti al trampolino, trucchi di giocoleria, magia, improvvisazione teatrale, bolle giganti e molto altro. Inoltre, durante queste settimane si avrà anche la possibilità di conoscere da vicino ospiti davvero speciali: artisti professionisti pronti a svelare i segreti delle loro arti. Possibilità di mangiare in sede con pranzo al sacco o servizio mensa.

Per iscrizioni CLICCATE QUI.