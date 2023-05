Chiusure notturne per lavori sulla A8 e sulla diramazione Gallarate-Gattico

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 8 E MARTEDI’ 9 MAGGIO, CON ORARIO 22:00-5:00

-sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. Si precisa che le stazioni di Sesto Calende Vergiate e di Besnate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e SS33 in direzione Milano ed entrare sulla A8 alla stazione di Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate e di Besnate verso la A26, entrare a Castelletto Ticino.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 MAGGIO

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la SS33 (e parte della SS527) fino a Viale Cadorna, per poi rientrare sulla A8 da Turate, attraverso Via Turati.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 12 MAGGIO

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e Gallarate, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, percorrere la SS33 (e parte dalla SS527) e rientrare sulla A8

da Gallarate.

DALLE 22:00 DI DOMENICA 14 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 15 MAGGIO

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, proseguire sulla SS33 per 2,5 km seguendo le indicazioni per Castellanza, immettersi poi sulla SS527 seguendo le indicazioni per Saronno ed entrare sulla A9 dallo svincolo di Saronno; in ulteriore alternativa, immettersi sulla SS33 in direzione di Milano ed entrare sulla A8 attraverso il ramo di allacciamento di Milano Fiera.