Clivo, bambini e ragazzi alla scoperta del Velociraptor

Nuovo appuntamento con gli incontri alla scoperta dei dinosauri al Civico Museo Insubrico di storia naturale a Clivio. Domenica 21 maggio lo youtuber Dinorec parlerà della storia del velociraptor e svelerà qual era il suo reale aspetto.

L’appuntamento al museo di via Manzoni 21 è per le ore 15. I bambini e i ragazzi saranno coinvolti con giochi, video e con gli immancabili modellini di Dinorec, con i quali si potranno scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questi animali del passato. (Foto di Ray Shrewsberry • da Pixabay)

Tra gli argomenti toccati, anche le modalità di caccia di un raptor e un approfondimento con i suoi artigli. Sarà anche l’occasione per parlare di piume nei dinosauri, delle tante similitudini con gli uccelli, di Pyroraptor e dei raptor che nuotavano.

Per organizzare al meglio l’incontro è obbligatoria la prenotazione, scrivendo a info@naturalisinsubria.it o telefonando al numero 347 825 2947. L’incontro è consigliato per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, il costo è di 10 euro (5 euro per i fratelli).