Concerti e masterclass, un mese di appuntamenti con il Puccini di Gallarate

Il mese di maggio iniziato con un doppio appuntamento lo scorso mercoledì 3 al Conservatorio Puccini di Gallarate: protagonisti della rassegna Vinyl Vintage Venue i Maestri Francesco Di Marco e Andrea Micucci, con la presentazione del loro disco “Grieg. Complete music for 4-hands piano”, già brillantemente recensito. In serata, invece, la stagione Back to Bach ha ospitato un concerto del pianista Matteo Costa, che ha saputo illuminare con rigore e coerenza pagine di Beethoven, Mendelssohn e Bach-Busoni, proponendo un percorso esplorativo delle forme della variazione e della fuga: un percorso che si è snodato con raffinata intelligenza tra le Variazioni e Fuga “Eroica” op.35, le Variations sérieuses, Op. 54 e la celeberrima Ciaccona in re minore.

Ma il mese è appena iniziato ed è carico di ulteriori appuntamenti.

Il 9 e 10 maggio il Teatro del Popolo aprirà le porte al Convegno Conservatori 4.0. Eredità storica e sfide della contemporaneità: lavoro, internazionalizzazione, ricerca e “nuovi” linguaggi, che vedrà l’intervento di una ventina di relatori, 4 sessioni e 4 workshop, che , a partire dal recente percorso di statizzazione del Conservatorio di Gallarate, si propongono di fare il punto sul Sistema dell’Alta Formazione Musicale, i percorsi formativi e professionali, temi di internazionalizzazione, ricerca artistica e industria musicale, i rapporti con le scuole di musica del territorio e con altri generi musicali.

Per la stagione Back to Bach si prosegue sabato 6 alle ore 18.00, con gli studenti e le studentesse delle SMIM (Scuole Medie ad Indirizzo Musicale), convenzionate con il Conservatorio Puccini, che ci delizieranno con il loro concerto.

Nei giorni 8 e 9 del mese il Puccini ospiterà la chitarrista cinese Xuefei Yang per una Masterclass in collaborazione con Musiakademia, mentre l’11 maggio il Pasquale Corrado terrà una Mastarclass sull’attività del produttore musicale, ideale prosecuzione di un professioni della musica: il manager.

Il 16 e 17 Masterclass, BLM Project dal titolo “Dalla riforma al naif”, in collaborazione con l’Università di Portland (USA) e il Conservatorio di Brescia, e a seguire Concerto degli studenti delle classi di canto del M. Santodirocco e del M. Mastroni.

Il 18, un nuovo doppio appuntamento: dalle 9:00 alle 15:00 la Masterclass di Musica applicata alle Immagini” a cura della professoressa Virginia Guastella, mentre alle 18:30 vi sarà la presentazione ed esecuzione degli studi per chitarra di Umberto Bombardelli dal titolo “Uneven clocks” a cura del M. Marco Bonfanti.

Il fine settimana 19-20 sarà infine dedicato agli studenti e le studentesse delle scuole del territorio convenzionate con il Conservatorio Puccini che calcheranno il palco del Teatro del Popolo, ravvivando le serate con le loro esecuzioni musicali.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.