Il conservatorio 4.0: gli istituti a convegno a Gallarate

Martedì 9 e mercoledì 10 maggio 2023 il Conservatorio Giacomo Puccini di Gallarate organizza il convegno “Conservatori 4.0 – Eredità storica e sfide della contemporaneità: lavoro, internazionalizzazione, ricerca e ‘nuovi’ linguaggi”, ospitato nella sede del Teatro del Popolo in via Palestro 5 Gallarate.

Il programma della prima giornata prevede quattro sessioni che, a partire dal recente percorso di statizzazione del Conservatorio di Gallarate, si propongono di fare il punto sul Sistema dell’Alta Formazione Musicale, i percorsi formativi, la filiera delle scuole di musica, il curriculum verticale (I sessione); affrontare hot topics quali internazionalizzazione, ricerca artistica e industria musicale (II sessione); dare voce alle scuole di musica del territorio (III sessione) e al dialogo tra “classica” e “nuovi” linguaggi jazz, pop, rock (IV sessione). A un anno dalla sua fondazione, sarà inoltre presentata una delle principali testate giornalistiche italiane dedicate alla musica: MusicPaper (GazLab Editore).

Gli interventi saranno a cura di personalità di primo piano dell’AFAM, della didattica, del concertismo, dell’industria e della ricerca musicale. Tra gli altri: Alessandra Gallone (MUR), Piero Di Egidio (CNAM), Emanuele Scataglini (Regione Lombardia), Paola Molfino (MusicPaper), Gianluigi Chiodaroli (Itsright), Enzo Fiano (Conservatorio di Pavia), Francesco Parrino (Conservatorio Como), Claudia Marchi (Conservatorio di Parma), Virginia Guastella, Davide Macaluso, Maria Clementi (Conservatorio di Gallarate) e i Direttori delle principali Scuole Musicali del territorio.

La seconda giornata si articola in quattro workshop che illustreranno in concreto alcune professioni della musica: dalla liuteria (Alessandro Scandroglio) al management musicale (Francesca Badalotti), dall’ispettorato d’orchestra (Piera Quargnal) alla musicoterapia (Marzia Zingarelli, Conservatorio di Alessandria). Il Convegno sarà chiuso dall’intervento di Cesare Picco, tra gli artisti più poliedrici del panorama musicale italiano ed internazionale.

Compongono il comitato scientifico Silvia Del Zoppo, Virginia Guastella, Giacomo Mezzalira.

Il Convegno è a ingresso libero e sarà trasmesso in diretta ai seguenti link:

9 maggio – Conservatori 4.0. Eredità storica e sfide della contemporaneità: lavoro, internazionalizzazione, ricerca e “nuovi” linguaggi https://us02web.zoom.us/j/83474278306?pwd=Vm5XRFc0VWhsLzZxdWxDRmtXZTVhQT09

Argomento: 10 maggio – Conservatori 4.0. Eredità storica e sfide della contemporaneità: lavoro, internazionalizzazione, ricerca e “nuovi” linguaggi

https://us02web.zoom.us/j/85312827613?pwd=OHY0d04vZ0s2U2lYMHd3Wk4zcHplQT09

A tutti i docenti partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi a: produzione@issmpuccinigallarate.it