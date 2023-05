Consegnata al Comune di Fagnano Olona l’auto-navetta per l’ospedale. Il grazie agli sponsor

Si è svolta oggi, venerdì 12 maggio, la cerimonia di consegna dell’auto-navetta concessa in comodato gratuito al Comune di Fagnano Olona da PMG Italia. La navetta permetterà alle persone in difficoltà di raggiungere ospedali, centri diurni e molti altri luoghi fornendo un servizio di accompagnamento.

Tanti i partecipanti alla cerimonia di consegna del nuovo mezzo (Fiat Doblo XL) che si è svolta oggi, venerdì 12 maggio, nella Sala Consigliare del Comune di Fagnano Olona. Il nuovo mezzo è stato concesso in comodato gratuito da PMG Italia e rientra nell’ambito del progetto “Mobilità garantita”, con l’obiettivo di promuovere una maggiore autonomia negli spostamenti di persone in difficoltà e di consentire alle persone di partecipare attivamente alla vita sociale, attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto e di accompagnamento.

«Oggi è una bellissima giornata perché si dà la possibilità a tutte le persone bisognose di avere un mezzo per essere accompagnate nei luoghi di cui hanno bisogno. – dice il sindaco, Marco Baroffio – Questa auto-navetta l’abbiamo ottenuta grazie agli sponsor e anche grazie ai numerosi volontari che non finiremo mai di ringraziare per tutto quello che fanno». Presenti alla cerimonia anche l’assessore ai Servizi Sociali Dario Moretti e il collega alla Cultura Giuseppe Palomba.

La realizzazione di questo servizio per la cittadinanza ha visto il sostegno di diverse imprese e aziende del territorio, molte delle quali presenti alla cerimonia di consegna del veicolo, che sono state ringraziate per il loro impegno con un diploma di riconoscimento. «Dico una frase di Benedetto XVI che riassume tutto – dice Bruno, rappresentante dei volontari che guideranno le auto-navette – “Il volontariato non è soltanto un fare ma è prima di tutto un modo di essere, da parte del cuore, di un atteggiamento di gratitudine verso la vita e spinge a condividere con il prossimo i doni ricevuti”».

Il veicolo, attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e disabili, accompagnerà anziani soli, disabili e minori presso strutture sanitarie, ospedali, centri di riabilitazione e scuole dedicate. L’ambito territoriale è quello della provincia di Varese, con l’aggiunta di Milano e Magenta. Il Comune metterà a disposizione anche un’altra navetta di proprietà comunale che, insieme al veicolo in comodato gratuito da PMG Italia, effettuerà circa 20 servizi a settimana. Già iscritte all’albo singolo dei volontari ci sono circa 30 persone che si sono rese disponibili per guidare le due navette.

Il Progetto di Mobilità Garantita ha preso il via al Comune di Fagnano Olona nell’anno 2018. Il veicolo in questi ultimi 5 anni ha effettuato oltre 765 servizi di trasporto e accompagnamento ogni anno, permettendo alle persone di raggiungere agevolmente ospedali e ambulatori, centri diurni e centri di riabilitazione.