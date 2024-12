Fagnano Olona riscopre l’uncinetto al circolo Acli di Bergoro

Il Circolo ACLI di Bergoro in piazza San Giovanni 5 a Fagnano Olona, martedì 10 dicembre alle 14, inaugura con un brindisi natalizio il Crochet Caffè che resterà aperto a seguire tutti i martedì dalle 14 alle 17,30. Lo scopo è quello di incontrarsi, scambiare le competenze, ed eseguire i propri manufatti all’uncinetto.

Il lavoro all’uncinetto sta avendo una rivalutazione anche come forma di ginnastica mentale a cui studi accreditano una positiva azione sul benessere fisico e mentale.

In America e in vari luoghi viene usato da importanti industrie come forma di rilassamento e rigenerazione per dirigenti e quadri professionali concedendo delle apposite pause per lavorare all’uncinetto. Anche alcuni atleti lo stanno usando come forma per scaricare le tensioni.

Noi con l’esperienza e competenza della coordinatrice Franca Cara vogliamo fornire un luogo dove poter lavorare e socializzare uniti dalla passione per questa disciplina che va oltre al lavoro e alla possibilità di costruirsi i propri manufatti, come capi di abbigliamento, borse , gioielli, articoli da regalo.