La notte dei pupazzi alla libreria Millestorie di Fagnano Olona

Nel pomeriggio di sabato 23 novembre ogni bimbo può portare il proprio pupazzo in libreria e poi riprenderlo domenica mattina e scoprire com’è andata

Torna sabato 23 novembre a Fagnano Olona la Notte dei pupazzi in libreria.

Ogni bambino è invitato a partecipare pottando il proprio orsetto nanna o il proprio pupazzo preferito sabato pomeriggio alla Libreria Millestorie perché possa trascorrere lì una notte indimenticabile.

Cosa faràil pupazzo durante la notte insieme agli altri? Ascolterà storie, guarderà i libri, giocherà e il giorno, con l’aiuto della libraia Laura Orsolini racconterà le avventure che ha vissuto!

Domenica mattina tutti i bambini potranno tornare in libreria per scoprire com’è andata e riportare a casa il proprio pupazzo.

Per partecipare e prenotare il posto al proprio pupazzo scrivere a libreriamillestorie@gmail.com.

La Libreria Millestorie è in via Pompeo Saibene 16, a Fagnano Olona.