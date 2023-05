Crugnola vince anche il Targa Florio e va in fuga nella classifica tricolore

Prosegue senza sbavature la rincorsa di Andrea Crugnola al terzo titolo italiano assoluto rally, che se arrivasse sarebbe anche il secondo consecutivo. Il pilota di Calcinate del Pesce ha vinto tutte le tre gare del CIAR Sparco disputate fino a oggi, conquistando tra venerdì 5 e la sera di sabato 6 maggio anche il “Targa Florio”. Corsa, quella siciliana, che assegna un numero maggiorato di punti grazie al coefficiente di 1,5. (foto Acisport)

Ancora una volta quindi, Crugnola con Pietro Ometto e con la Citroen C3 del team FPF si sono dimostrati imprendibili per gli avversari anche se la vittoria del varesino nella “Cursa” è stata tutt’altro che semplice: i primi sei della classifica finale sono infatti racchiusi in appena 43″ a dimostrazione dell’equilibrio tra i migliori del lotto.

Crugnola e Ometto si sono imposti in cinque delle nove prove speciali disputate (compresa la prima, la power stage con cui sono arrivati altri 3 punti tricolori) con le altre PS andate a Giandomenico Basso (2), Fabio Andolfi e Marco Runfola. Quest’ultimo è stata la grande sorpresa del Targa Florio: siciliano di Cefalu, affiancato da Corinne Federighi, non solo ha vinto la PS4 ma è rimasto coni primi sino all’ultimo centrando il terzo posto assoluto alle spalle di Basso (sulla nuova Fabia RS Rally2). Runfola non è iscritto al CIAR ma, come da regolamento, ha “tolto punti” agli altri concorrenti a partire da Andolfi, Avbelj e il nostro De Tommaso.

Damiano ha chiuso al sesto posto dopo la seconda piazza nella power stage, ma ha perso parecchio tempo (18″ da Crugnola) nella PS3 per aver urtato una rotoballa. Un distacco che si è poi “trascinato” sino al termine, senza il quale il pilota di Ispra, con Sofia D’Ambrosio, avrebbe potuto salire sul podio di Termini Imerese.

A proposito di podio, obiettivo raggiunto anche dal terzo pilota di Varese in gara, il gaviratese Riccardo Pederzani, terzo al traguardo tra gli iscritti del CIAR Junior con la Clio Rally5. Un ottimo inizio di stagione per Pederzani ed Edoardo Brovelli, bravi a difendere il podio dall’attacco del locale Scannella. E sul podio del CIAR 2 Ruote Motrici è andata anche la navigatrice varesina Giulia Paganoni, seconda di questa classifica con il pilota Moreno Cambiaghi.

Tornando al CIAR Assoluto, ora Crugnola comanda con largo margine sugli inseguitori grazie ai punti messi in valigia prima di tornare dalla Sicilia. Il varesino ha 76 punti dopo 3 gare, 33 in più di Andolfi che segue con 43. Basso sale a 38,5 superando De Tommaso oggi quarto con 36. Il campionato è ancora lungo (ancora cinque gare) ma in questa prima fase Andrea ha già piazzato una fuga che costringerà i rivali a un inseguimento complicato.