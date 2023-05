Da giugno a settembre un’estate di eventi per Busto Arsizio

Si rinnova l’atteso appuntamento con Busto Estate, il calendario di eventi che animano la città nei mesi estivi da qualche decennio. Da giugno a settembre una rassegna ricca di iniziative, coordinata dall’Amministrazione comunale, accontenterà tutti i gusti e tutte le età.

400 eventi spalmati su quattro mesi

Il calendario comprende, infatti, più di 400 eventi, tra cui, oltre alle iniziative culturali e sportive, serate di musica e intrattenimento, eventi sociali ed educativi, appuntamenti istituzionali, che saranno realizzati con la collaborazione e il coinvolgimento indispensabile di associazioni ed enti.

Unione di intenti tra Ascom, Duc e Comitato Commercianti del Centro Cittadino

Da sottolineare la partnership con il Comitato Commercianti Centro Cittadino che compie 40 anni (e 30 di negozi aperti al giovedì sera), il Distretto del Commercio e Ascom: come sempre, Busto Estate ha anche l’obiettivo di supportare il tessuto commerciale cittadino.

Sponsor 30ennale

La rassegna estiva è sostenuta dallo sponsor storico, Paglini Store, da trent’anni a fianco dell’Amministrazione, e anche oggi protagonista, con Giorgio Paglini e Claudio Grillo, della presentazione ufficiale, accanto al sindaco Emanuele Antonelli, alla presidente del consiglio Laura Rogora, alla vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli, agli assessori Paola Reguzzoni, Maurizio Artusa, Salvatore Loschiavo, ai consiglieri Paolo Geminiani e Orazio Tallarida.

Eventi in centro e in periferia

Busto Estate entrerà nel vivo a partire dalla prima settimana di giugno: gli spazi urbani interessati dagli eventi saranno molti, sia in centro che in periferia, e soprattutto le piazze, in particolare piazza Vittorio Emanuele, faranno da sfondo alle iniziative.

La cultura

Nel calendario avrà una parte significativa la cultura, con gli appuntamenti dedicati alla letteratura il martedì e il mercoledì in Biblioteca, alla musica il venerdì e al cinema il sabato, secondo lo schema già collaudato gli anni scorsi con la rassegna BA Cultura per l’estate.

Le serate del giovedì

Non mancherà l’intrattenimento nelle serate del giovedì con tanta musica, esibizioni di ballo e spettacoli di danza a cui potrà partecipare il pubblico in maniera attiva. Il via a questa sezione del programma, dal titolo BA Cultura per l’estate extra, giovedì 8 giugno in piazza Vittorio Emanuele con una serata DJ, in cui si alterneranno alcuni noti dj della zona proponendo generi diversi, adatti a tutte le età e in particolare ai più giovani che potranno festeggiare la fine della scuola in maniera sana e sicura ballando insieme in piazza.

Lo sport e l’educazione

Anche lo sport avrà una parte molto importante nell’anno in cui Busto è insignita del titolo di Città Europea dello Sport e non mancheranno eventi di cultura sportiva, come proiezioni cinematografiche sullo sport e sulla montagna e presentazioni di libri a tema sportivo. Per quanto riguarda i progetti educativi, giugno sarà dedicato al progetto Galapagos della cooperativa Elaborando che porterà nelle piazze per tre giovedì laboratori estivi per adolescenti e giovani.

Le attività per il sociale e per la salute

Tra gli eventi a tema sociale si segnala la mostra fotografica “Io non esisto” sui disturbi del comportamento alimentare che troverà spazio dal 9 giugno nel cortile del palazzo municipale e a cui saranno collegate altre attività di sensibilizzazione su un tema che è ormai un’emergenza molto seria. Lo scopo delle iniziative di questa sezione del programma è quello di portare le realtà sociali in piazza e la piazza nelle realtà sociali: il momento clou sarà la seconda edizione di “Cuori in piazza”, domenica 10 settembre.

L’estate in tasca

L’opuscolo cartaceo che ricorda tutti gli appuntamenti, che saranno elencati sia in ordine cronologico che divisi per tematiche, sarà in distribuzione nei prossimi giorni; la versione digitale sarà pubblicata sul sito del Comune, dove si troveranno giorno per giorno anche tutti i dettagli sui singoli appuntamenti. La diffusione dell’opuscolo sarà mensile in modo da consentire un aggiornamento più preciso e puntuale.