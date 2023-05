Da martedì a Varese torna la pioggia, poi altre nuvole per il resto della settimana

«La perturbazione che ha portato i temporali della notte tra il Milanese e le Orobie si allontana verso Est. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il N-Italia domani sera. La variabilità proseguirà anche nella seconda parte della settimana con masse d’aria umida e più fresca che scenderanno dalle Isole Britanniche alimentando un vortice depressionario sulla Francia».

Questa è la situazione meteo descritta dal Centro geofisico prealpino di Varese che di fatto ci parla di una settimana sotto l’insegna delle variabilità.

LE PREVISIONI

Lunedì inizialmente molto nuvoloso con piogge o temporali sparsi tra Milanese e Garda in spostamento verso Est. In giornata variabile e schiarite a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, ma ancora possibilità di isolati rovesci pomeridiani e serali, soprattutto sui rilievi.

Martedì al mattino schiarite ma con nuvolosità in aumento. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto con nuove piogge su Piemonte, Lombardia occidentale e Prealpi, che saranno più diffuse in serata e nella notte con qualche temporale. Neve sulle Alpi oltre 2400 m.

Mercoledì variabile e più fresco. Al mattino piogge in allontanamento sulla Lombardia orientale. Nel pomeriggio un po’ di sole con nuvole cumuliformi sui rilievi, dove potrebbero verificarsi locali rovesci o temporali.

LA TENDENZA

Giovedì 11 maggio: al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio più nuvoloso con qualche rovescio o breve temporale su Alpi e Prealpi. Massime verso 20°C. Venerdì 12: ancora molto variabile. Sole e nuvole con possibilità di qualche rovescio o breve temporale