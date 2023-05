Doppia festa in casa Volley Scag di Laveno Mombello

Volley SCAG A.S.D., storica società pallavolistica con sede nel Comune di Laveno Mombello, in questa stagione sportiva 2022/2023 ottiene un doppio grande successo conquistando la promozione alla categoria superiore con le squadre di serie di entrambi i settori, femminile e maschile.

Ventidue partite disputate, ventuno vittorie, una sconfitta e 60 punti conquistati. Sono i numeri della splendida stagione della 2° Divisione Femminile, che al termine del Campionato festeggia la promozione in 1° Divisione. Il prossimo anno le ragazze potranno così difendere la categoria conquistata, che mancava in casa di VolleySCAG da più di dieci anni.

Anche i ragazzi della Prima Divisione Maschile Territoriale festeggiano un importante traguardo, con all’attivo ben quindici vittorie consecutive. Grazie al primo posto aritmetico nel proprio girone ottengono la promozione diretta alla Serie D regionale. Un ritorno importante per la società, dopo alcuni anni di assenza nei campionati di livello regionale.

Una stagione indimenticabile dunque per l’Associazione, ma soprattutto per gli atleti e le atlete che hanno visto concretizzarsi il lavoro svolto in palestra con costanza ed entusiasmo.

“E’ una soddisfazione immensa in una sola stagione sportiva raggiungere questo doppio risultato, frutto dell’impegno, ma anche dei sacrifici, da parte dei giocatori e delle giocatrici, che in più occasioni hanno dimostrato di lavorare tutti insieme per l’obiettivo finale. Ringrazio atlete ed atleti che hanno sempre accettato tutti i consigli tecnici, senza dimenticare la voglia di divertirsi che è alla base di uno sport di squadra”, così commenta il primo allenatore delle due formazioni Andrea Turani.

“Lo stop ai campionati e gli anni anni del Covid hanno dato una battuta d’arresto all’intero movimento. Questa stagione è stata la prima completamente regolare senza alcuna interruzione, ciò ha permesso ad entrambre le squadre di allenarsi costantemente. Un grazie speciale lo voglio dedicare allo staff tecnico e a tutti i collaboratori della società che hanno reso possibile questo trionfo”, aggiunge il Presidente Pierluigi Costantini.

La Prima Divisione Femminile e la Serie D saranno dunque per la prossima stagione le squadre di serie che rappresentaranno Volley SCAG 2017 A.S.D, senza dimenticare le squadre giovanili femminili e maschili che continueranno a militare nei propri campionati di categoria.