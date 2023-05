Due anni fa la tragedia del Mottarone. Quattordici le vittime nell’incidente della funivia

Sono trascorsi due anni dalla tragedia del Mottarone. Un triste anniversario, quello che ricorre oggi, 23 maggio, che è diventato a distanza di molti mesi, il momento dedicato al ricordo delle vittime dell’incidente alla funivia accaduto nel 2021.

Quella domenica era una giornata di sole e di primavera, la prima dopo diverse settimane segnate dai lockdown e dalle restrizioni della pandemia. Poco dopo mezzogiorno arrivò la notizia che sconvolse il territorio e l’Italia intera: una cabina della funivia Stresa Mottarone, dopo essersi staccata dalla fune era precipitata a terra in una delle aree più alte dell’impianto. La caduta fu devastante, soltanto un bambino riuscì a sopravvivere al violento impatto, il piccolo Eithan che oggi ha sette anni. Quattordici furono invece le persone che persero la vita in quel drammatico incidente, cinque di loro provenivano dalla provincia di Varese. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi e alle forze dell’ordine arrivarono anche le autorità locali, come i sindaci di Stresa e Baveno, impotenti di fronte al disastro che era avvenuto.

Il ricordo delle vittime

Anche quest’anno l’anniversario della tragedia è dedicato al ricordo di chi ha perso la vita quel giorno. Nella mattinata di oggi, in vetta al Mottarone, si terrà una messa commemorativa. Un momento di preghiera e raccoglimento per ricordare le 14 vittime dell’incidente del 23 maggio 2021.

Le indagini sul caso

I nomi delle vittime del Mottarone

Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia

Peleg Tal (coniugata Biran), nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia

Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950

Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939

Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza)

Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza)

Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese

Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese

Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese)

Persanini Elisabetta , nata nel 1983

Zorloni Mattia, 5 anni, figlio di Vittorio Zorloni e Elisabetta Persanini

Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza).