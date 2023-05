E’ morta Tina Turner, la regina del rock’n’roll

Si è spenta una stella. Nella serata di mercoledì 23 maggio è giunta la notizia della morte di Tina Turner, la regina del rock’n’roll.

L’artista, conosciuta in tutto il mondo per la sua energia e la voce potente e roca, è morta oggi all’età di 83 anni nella sua casa in Svizzera, nel canton Zurigo, dopo una lunga malattia.