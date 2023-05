Franco Vitella confermato presidente di Ascom Confcommercio Luino

Franco Vitella è stato rieletto presidente di Confcommercio Ascom Luino. Sarà lui, per il secondo mandato e sino al 2027, alla guida dell’associazione. Riconferma anche per il vicepresidente Eros Sala.

Il 4 maggio si è completato il percorso per il rinnovo delle cariche sociali con l’elezione dei componenti dell’Assemblea Generale dei Delegati, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva ed i revisori dei conti.

Nel comunicato stampa diffuso dall’associazione le indicazioni per il nuovo mandato del presidente Vitella: «L’obiettivo è quello di instaurare rapporti di collaborazione sempre più stretti con le amministrazioni pubbliche, la Camera di Commercio, della quale è componente del Consiglio e delegato per il turismo, enti e associazioni. Altri punti importanti: la promozione del territorio in chiave turistica, volano dell’economia locale, anche per trovare soluzioni condivise ai problemi che frenano lo sviluppo economico dell’Alto Varesotto. Tra questi, solo per fare un esempio, le difficoltà di collegamento, superabili con un aumento, almeno nel periodo estivo, delle corse ferroviarie e della navigazione».

«Programmando e lavorando insieme possiamo ottenere ottimi risultati – rimarca Vitella che prosegue rivolgendo un pensiero alle imprese associate -. Ci impegneremo ad alzare ulteriormente il livello dei servizi proposti, già adesso orientati a rispondere a 360 gradi alle esigenze dei nostri associati. Offriamo a imprese e professionisti servizi consolidati da decenni, come la tenuta della contabilità, compilazione modelli redditi, tenuta libri paga, modelli 730. Negli anni si sono affiancati altri servizi, come i corsi di formazione, l’assistenza per la sicurezza sul lavoro e HACCP, la partecipazione a bandi pubblici. Non stiamo fermi e cerchiamo di essere un punto di riferimento per imprese, professionisti, PMI della nostra zona».

Il presidente ha anche riassunto i cinque anni del suo primo mandato: «I numeri sono dalla nostra parte. Nonostante i recenti terribili periodi di crisi, con la pandemia, lockdown e più di recente il caro energia, siamo riusciti a tenere i conti dell’associazione in ordine, senza far mai mancare il supporto a chi si avvale dei nostri servizi, e questo anche nei periodi più duri e bui. Ringrazio per l’enorme lavoro svolto tutto il personale, a partire dal direttore Luca Maria Gobbato, e tutte le impiegate e impiegati che non fanno mai mancare il loro impegno. Rivolgo un pensiero affettuoso a Aurelio Personeni, presidente di Ascom per 36 anni, scomparso nel 2021, e a tutti i dirigenti che sono mancati, Pietro Eusebio per citarne uno. Non bisogna mai dimenticare il passato e da dove arriviamo».

La nuova composizione di Confcommercio Ascom Luino: