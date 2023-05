I bambini della scuola Fermi di Cassano ai primi posti di “Eureka funziona!”

Le classi 4B e 4C della scuola primaria Fermi di Cassano Magnago si sono aggiudicate i primi posti del progetto “Eureka Funziona” promosso a livello nazionale da Federmeccanica in accordo con il Ministero dell’ Istruzione. Il principio che contraddistingue il progetto è quello di utilizzare “l’invenzione” come strumento per imparare. Nella gara di costruzioni tecnologiche i bambini hanno avuto il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo che doveva avere come unica caratteristica vincolante quella di essere mobile. Il tema di questa edizione è stato la pneumatica.

Gli alunni delle classi 4B e 4C, suddivisi in gruppi, hanno utilizzato il kit di materiale messo a disposizione dagli organizzatori (motorini, fili in metallo, tondini di legno, rotelline, elastici) per costruire rispettivamente i propri giocattoli mobili, “MAX SMISTARIFIUTI” e “GALACTIK”, basati sui principi base della pneumatica. “Durante l’attività hanno dimostrato ingegno, creatività, impegno e ottime capacità di cooperazione nel gruppo. E’ stata l’occasione per avvicinare i bambini alle mondo delle STEAM e mettere le basi per far crescere i piccoli imprenditori di domani”.

I bambini, accompagnati dalle insegnanti Rosa Colucci e Domenica Martino che hanno curato il progetto, presenteranno alla giuria il loro giocattolo mobile giovedì 11 maggio 2023, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese.

Questo traguardo rappresenta per le classi quarte un’esperienza importante di autoapprendimento ma anche di tantissimo divertimento.