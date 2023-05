I ragazzi dell’Ite Tosi in scena con Pinocchio: “Il ricavato per l’alluvione in Emilia Romagna”

Questa sera, venerdì, alle ore 21,00 i ragazzi della compagnia teatrale dell’ITE Enrico Tosi, al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, metteranno in scena il musical “Pinocchio”.

Il musical è il risultato finale di un progetto, il PON “Piano Estate”, che ha visto l’impegno di moltissimi studenti dall’autunno ad oggi. Non solo hanno dato vita a uno spettacolo strepitoso – come vedrete – ma hanno vinto ansie, paure, blocchi, pregiudizi e sono esplosi, facendo faville.

Sono cresciuti insieme, di giorno in giorno, pranzando insieme, condividendo sabati e domeniche, sostenendosi, mettendosi in relazione con il linguaggio magico della musica: «È stata un’esperienza di cui andare fieri» – commenta la dirigente Amanda Ferrario.

«Un grande evento per tutta la comunità, questo Pinocchio! Ma che non vogliamo vivere da soli! Questa sera e nei prossimi giorni raccoglieremo un contributo che andrà all’istituto comprensivo di Brisighella, fortemente colpito dall’alluvione dell’Emilia Romagna» – annuncia.

Il ricavato sarà portato direttamente alla scuola nei prossimi giorni da una delegazione capitanata da Susanna Arnoldi, una mamma rappresentante del consiglio di istituto e del Comitato Genitori.

«La scuola per la scuola. I ragazzi per i ragazzi. “Con la parola alla gente non gli si fa nulla. Sul piano divino ci vuole la grazia e sul piano umano ci vuole l’esempio”. Sono le parole di don Lorenzo Milani. Nell’attesa della grazia, cerchiamo di dare l’esempio!» – conclude.