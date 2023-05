I “Vagabondi della montagna” alla biblioteca Bruno Brambilla a Varese

Mercoledì 7 giugno, alle ore 17,45 biblioteca Bruno Brambilla si terrà l’incontro dedicato alla presentazione del libro “Vagabondi delle montagne”, di Hans Erti, tradotto in italiano dalla varesina Antonia Sironi, scrittrice, ricercatrice, geologa e pioniera dell’alpinismo femminile. L’incontro, introdotto dalla professoressa Linda Terziroli, sarà dedicato al tema della montagna e alle avventure senza confini dell’alpinismo.

Dialogherà con l’autrice l’alpinista e scrittore Mario Bramanti.

Al termine dell’incontro ci sarà un momento conviviale

Hans Ertl chi è

L’autobiografia di Hans Ertl è un percorso unico verso cime e creste, attraverso pareti di ghiaccio e di roccia, in un viaggio alla ricerca di una metafisica e spirituale negli anni che precedono il Terzo Reich. L’autore racconta le pietre miliari della sua vita: i mesi trascorsi nell’Artide in Groenlandia, tra scalate e riprese cinematografiche; la spedizione sull’Himalaya, durante la quale raggiunse un settemila nel Karakorum, la più alta cima fino ad allora conquistata.

Sono avventure che il protagonista, eterno vagabondo della montagna, racconta in questo libro come nel copione di un film. Apre il volume un prezioso ricordo del grande alpinista e cineasta, già autore di un volume della collana, Kurt Diemberger. Un’ampia introduzione di Marco Albino Ferrari colloca l’autore nel suo tempo, raccontando i retroscena di una vita (per esempio l’amore con la regista del regime, Leni Riefenstahl) e completando la storia negli anni successivi all’uscita del libro. In appendice trovano spazio i documentari della grande olimpiade sulla neve e nel gigantesco stadio di Berlino; il lavoro da pioniere nei primi film a colori tedeschi e i reportage video e audio provenienti da paesi lontani; le avventure sulle Ande della Bolivia e della Patagonia.

MARIA ANTONIA SIRONI Pioniera dell’alpinismo femminile, geologa, insegnante, scrittrice, traduttrice, ha condotto una vita colorata e affascinante dapprima a fianco di Kurt Diemberger sulle montagne dei vari continenti, poi con le figlie in Nepal e in Tibet, fra le genti che vivono ai piedi delle montagne himalayane.

MARIO BRAMANTI Ingegnere, alpinista, velista e appassionato di altri sport estremi, ma anche scrittore. Frequentatore della montagna ad alti livelli per la mole di attività svolta è stato ammesso al Club Alpino Accademico.