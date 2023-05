Il calcio balilla funziona con il movimento dei piedi, l’idea del Facchinetti per superare le disabilità

Il gruppo Aurat dell’Isis Facchinetti non smette di sorprendere. Dopo avere la qualificazione ai campionati europei di robotica, che si svolgeranno dal 7 al 10 giugno a Zagabria, gli studenti guidati dal professore Loris Pagani, insieme a Giulio Scordo e Francesco Pisani, hanno vinto un altro prestigioso premio che riconosce l’impegno e la creatività dei ragazzi nel trovare soluzioni inclusive per chi ha disabilità.

Il gruppo composto da Hasani (4GI), Kumar (3GI), Puglia (3AI), Usman (3EM), è arrivato secondo a Parma alla “Balluff Automation”, la gara “Welcome to Automation” nata con l’obiettivo di promuovere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie, a scopo sociale, nel campo dell’automazione. I ragazzi hanno presentato un progetto in collaborazione con la Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla che ha messo loro a disposizione un calcetto utilizzato per le paralimpiadi, su misura per chi è in sedia a rotelle: «Noi volevano fare giocare anche chi non ha la possibilità di usare le braccia. Abbiamo pertanto automatizzato il calcio balilla per persone con disabilità agli arti superiori: grazie a una telecamera – spiega il docente Loris Pagani – rileviamo il piede di un giocatore che possa avere problematiche agli arti superiori e in relazione alla velocità del piede noi gli facciamo muovere i motori che vanno poi a spostare la stecca del calcio balilla. In questo modo una persona con disabilità può giocare alla stessa velocità di un giocatore che può usare le braccia». Un progetto sociale e inclusivo che si racchiude nello slogan scritto da Jerry, studente ragazzo disabile affetto da plurima Tetraparesi Distonica: “Siete forti nel vostro campo. Lo sarete anche nel mio?”