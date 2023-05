Il glorioso 23esimo battaglione fanteria si ritrova: nella sua sede alla “De Cristoforis” di Como

Il 23° Battaglione Fanteria “Como” ritorna, per un giorno, alla “De Cristoforis” di Como.

Molti di coloro che appartennero al glorioso reparto, che ebbe sede nella caserma ubicata in Piazzale Montesanto dal 1975 allo scioglimento, nel 1996, parteciperanno al Raduno, che, grazie alla disponibilità del Comando Militare Esercito Lombardia di Milano, si svolgerà domenica 7 maggio 2023.

Il programma, che prevede alle 10, l’Alzabandiera solenne, seguito dalla deposizione della Corona d’Alloro ai Caduti e dalle allocuzioni, vedrà la partecipazione delle Autorità locali, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, del gruppo in uniforme storica dell’Associazione della Sanità Militare di Verrua Savoia (TO), del Medagliere dell’Associazione Nazionale del Fante, della Fanfara dell’Associazione Bersaglieri di Como, dei Gonfaloni della Regione Lombardia, del Comune e della Provincia di Como.

Saranno inoltre presenti anche i Gonfaloni dei Comuni di Santa Lucia di Piave (TV) – luogo della battaglia del 28 ottobre 1918 per la quale la Bandiera del 23esimo è decorata di Medaglia d’Argento al Valor Militare – e di Rossa (VC), da cui proveniva il più anziano combattente della Grande Guerra, il volontario ottantenne Giovanni Tamiotti, reduce garibaldino, che militò proprio nel 23esimo. L’evento gode del Patrocinio della Regione Lombardia, del Comune e della Provincia di Como e di quello di Solbiate con Cagno, che ha fattivamente contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

La caserma “De Cristoforis” che fu del battaglione, in un prossimo futuro cambierà destinazione, ospitando altre sedi istituzionali: sarà, quindi, probabilmente, l’ultima occasione per le “cravatte azzurre” (Con cravatte e foulard di questo colore si distinguono gli ex commilitoni, ndr) per rivivere l’emozione dei ricordi in uniforme nella città lariana.