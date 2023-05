Il mondo della musica si mobilita per la Romagna alluvionata: grande concerto il 24 giugno

Un grande evento musicale per sostenere le popolazioni della Romagna colpite dalla grande alluvione. Undici anni dopo “Italia loves Emilia”, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna, sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) si terrà “Italia loves Romagna”, un grande concerto per sostenere la ricostruzione delle zone alluvionate.

In questi giorni si stanno raccogliendo le adesioni degli artisti e a breve verrà reso noto il “parterre” di cantanti, gruppi e musicisti sul palco.