La Varese “libera e antifascista” scende in piazza

Domenica 21 maggio, alle ore 17, piazza Monte Grappa a Varese ospita l’iniziativa “Varese Antifa”. L’evento è organizzato da un insieme di movimenti, associazioni e partiti che si uniscono per ribadire il proprio impegno antifascista, soprattutto alla luce dei recenti episodi di violenza perpetrati da piccoli gruppi mossi da ideologie estreme.

“Siamo tutti e tutte antifa”, questo il messaggio forte e chiaro che gli organizzatori intendono trasmettere durante l’incontro. Si tratta di un richiamo all’unità, alla condivisione di valori fondamentali di rispetto e di tolleranza, espressi “con le voci, con i corpi”, come sottolineato nella locandina dell’evento.

“Con Collettiva* abbiamo pensato che servisse una risposta visibile e pubblica agli ultimi riguragiti neo-fascisti: i tifosi del Napoli aggrediti, l’aggressione del 25 aprile ad Azzate, l’ennesimo concerto neo-nazista ad Arcisate – si legge nell’invito degli organizzatori – E’ un tentativo di imporre con la violenza la propria presenza, per intimidire e imporre un consenso che non hanno. Di fronte a queste azioni pensiamo occorra occupare lo spazio pubblico in maniera diversa: libera, costituzionale e antifascista. Sarà una piazza di tutte e tutti, dove più di simboli o provenienze conterà l’approdo. E la propria presenza”

Il tema della manifestazione non si limita alla sola condanna del fascismo e di ogni forma di violenza, ma si estende anche alla difesa dell’ambiente e al riconoscimento del legame tra cambiamento climatico e violenza. Gli organizzatori evidenziano come quest’ultima non colpisca solamente le persone più vulnerabili, ma anche il pianeta in cui viviamo.

L’evento “Varese Antifa” rappresenta quindi un momento di riflessione e di impegno su temi di grande attualità e importanza. Un’occasione per celebrare insieme i valori antifascisti, ma anche per riaffermare la necessità di un’azione collettiva e condivisa per la salvaguardia dell’ambiente.