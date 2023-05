L’aggressione a Luino l’intossicazione da kiwi e la festa delle rose a Induno podcast del 9 maggio

Le notizie del podcast di martedì 9 maggio

Ogni decisione presa per quel tratto di strada ha come obiettivo la sicurezza degli automobilisti. Anche il Presidente della provincia Marco Magrini giustifica la decisione di abbassare a 70 km orari la velocità massima sul tratto della Provinciale 1 nel comune di Buguggiate. « Stiamo lavorando in sinergia con Comune di Buguggiate, Polizia stradale e Prefettura di Varese – ha spiegato Magrini – per valutare ogni possibile intervento e il relativo impatto sulla viabilità e sul benessere dei residenti». Il Presidente della provincia ha chiarito che al momento non è prevista la collocazione di pannelli fonoassorbenti. Gli incassi delle multe rilevate vengono divisi tra Comune di Buguggiate e Provincia.

La richiesta di non fare baccano in un luogo pubblico si è trasformata nel pretesto per l’aggressione ai danni di un uomo di 59 anni di Luino nella serata di lunedì in un ristorante di viale Amendola, strada che porta alle stazioni. Il cliente era solo al tavolo al momento dell’aggressione, attorno alle 21. Dopo aver redarguito un gruppo di ragazzi giovani composto da sei persone, 3 maschi e tre femmine, ecco la reazione violenta da parte di uno dei ragazzi che faceva parte del branco: la vittima è stata prima insultata e poi colpita al volto con violenza e ha riportato un profondo taglio, mentre schiaffi altrettanto forti avrebbero causato una lesione al timpano. Il 59enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, medicato, con prognosi di 15 giorni. Sul posto anche i carabinieri del radiomobile di Luino.

E le forze dell’ordine sono intervenute due volte la notte scorsa al pronto soccorso di Gallarate. Nel primo caso uno dei clochard che stazionano in ospedale si presentato davanti alla porta del PS armato di taglierino. Gli operatori delle ambulanze ferme all’esterno hanno dato l’allarme. L’arrivo dei carabinieri ha permesso di togliere l’arma all’uomo che poi si è dileguato dando di nuovo in escandescenza in una piazza di Gallarate. Il secondo episodio è collegato alla reazione sopra le righe di un uomo il cui figlio era arrivato in PS con lievi ferite provocate da un incidente motociclistico.

Ambulanze alla scuola primaria di Legnano dove alcuni bambini hanno accusato una reazione allergica. L’allarme è scattato durante il pranzo alla mensa. All’origine dell’intossicazione un kiwi, frutto che tutti e 5 i bambini non avevano mai assaggiato. Per tre alunni si è dovuti ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso mentre gli altri due sono stati portati a casa dai genitori.

C’è grande attesa per la Festa delle Rose, una manifestazione che è ormai diventata una sorta di simbolo per Induno Olona che celebra quest’anno la 110° edizione. La prima volta fu il 15 giugno 1913, e la festa si fece in vetta al Monarco, la montagna che domina sul paese. Da allora la Festa delle Rose è diventata una vera e propria tradizione che ha attraversato tutta la storia di Induno Olona, cambiando luogo e pelle ma restando sempre una delle feste più amate da tutta la comunità indunese. L’edizione 2023 – che si svolgerà il 20 e 21 maggio – è stata presentata ieri pomeriggio nella sede del Centro polivalente Anziani che sarà uno dei protagonisti della festa con il suo bellissimo Roseto della pace. Proprio qui la manifestazione si aprirà nella serata di sabato 20 maggio con uno spettacolo di musica, danza e danza acrobatica. Poi, nella giornata di domenica 21 tantissime iniziative, dal mercatino di fiori e piante nel parco del Comune ad una caccia al tesoro a tema floreale, fino al concorso della rosa più bella che è il clou di questa festa. Nell’articolo tutti i dettagli del programma.