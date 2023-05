Lancio di uova contro tre ragazze a Busto Arsizio: “Lividi e graffi. Che spavento”

“Ero davanti ad un locale di via Daniele Crespi (in centro a Busto Arsizio, ndr) e a me e delle mie amiche hanno lanciato delle uova”.



Scrive così sul proprio profilo Facebook Chiara Fazzari, giovane bustocca che sabato sera è stata colpita da alcune uova lanciate da ignoti a bordo di una Lancia Ypsilon e di una Fiat Punto.

“Specifico che noi eravamo sul marciapiede, loro hanno accostato e hanno lanciato queste uova con una forza e una cattiveria impressionante. Ho visto in faccia uno di loro ma non è nessuno che conosco (fortunatamente)” – scrive ancora la ragazza comprensibilmente spaventata e attonita per un gesto gratuito e senza senso.

“A me hanno colpito sulla spalla (mi fa addirittura male ad alzare il braccio) e a una mia amica sulla schiena facendole un bel graffio. Purtroppo non sono riuscita a prendere i numeri di targa ma le macchine sono una punto grigio e una ypsilon grigia. Potevano colpirci in faccia ma fortunatamente non è successo. È sconcertante e sono ancora congelata dallo spavento” – conclude.