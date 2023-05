Lo swing protagonista di un evento musicale a Barasso

Anita Camarella & Davide Facchini si esibiranno in concerto il 27 Maggio alle ore 17:00, a seguire aperitivo con gli artisti

L’Associazione Pensionati e Anziani di Barasso presenta un evento musicale, protagonisti Anita Camarella & Davide Facchini. I due artisti si esibiranno in concerto presso la Biblioteca Municipale di Barasso il 27 Maggio alle ore 17:00, seguito da un aperitivo con gli artisti.

I posti sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione obbligatoria chiamando il numero di telefono 351.3024528 entro il 20 maggio.

Anita Camarella & Davide Facchini sono due talentuosi musicisti che si sono specializzati nello Swing Italiano e Americano degli anni ’30 e ’40. La loro abilità nel creare una fusione moderna di stili e nell’interpretare l’epoca d’oro della Swing li ha resi unici nel panorama musicale.

Il Pacifica Tribune di San Francisco, U.S.A., ha descritto il loro spettacolo come “bello, originale, moderno” e ha sottolineato che questa coppia di straordinario talento è in grado di soddisfare tutte le generazioni. Il loro concerto promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale attraverso le atmosfere vivaci e coinvolgenti di un’epoca passata, mantenendo però un tocco di modernità che renderà l’esperienza unica ed emozionante.

Non perdete l’opportunità di lasciarvi conquistare dalla magia dello Swing Italiano e Americano con Anita Camarella & Davide Facchini. Segnatevi questa data sul calendario: 27 Maggio alle ore 17:00 presso la Biblioteca Municipale di Barasso, in Via Don Parietti, 6.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sugli artisti, visitate il sito web www.anitadavideduo.com.