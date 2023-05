Lombardia cerca soluzioni per il sostegno dei minori in affidamento nelle Comunità montane e nei piccoli Comuni

Si è tenuto martedì 23 maggio un incontro tra Emanuele Monti, Presidente della IX Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia, l’Assessore regionale alla famiglia Elena Lucchini, e il Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Egidio Castoldi. L’argomento principale della discussione è stato la situazione dei minori in affidamento nelle Comunità montane e nei piccoli comuni della Lombardia.

Nel corso dell’incontro, è stato affrontato anche il delicato tema dell’impatto economico che gli affidamenti hanno sui bilanci comunali, in particolare per i piccoli comuni e le Comunità montane. Una parte significativa dei costi associati agli affidamenti è coperta da finanziamenti regionali e nazionali, tuttavia, queste risorse non sono sempre sufficienti per coprire l’intero onere.

Emanuele Monti ha sottolineato l’impegno della Regione Lombardia per trovare soluzioni che possano supportare sia i minori in affidamento che gli Enti locali coinvolti. Nella prossima seduta della IX Commissione, la questione sarà discussa più approfonditamente. Parteciperà anche l’Assessore Lucchini, e verranno presentate l’informativa sulle politiche dell’Assessorato e il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS).

L’obiettivo della discussione sarà quello di individuare tutte le risorse necessarie per garantire un adeguato sostegno alle istanze territoriali emerse dall’incontro. Questi temi verranno poi presentati sinergicamente al Parlamento e al Senato, dove attualmente è in corso una discussione sulla revisione del sistema di affidamento dei minori.