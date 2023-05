Matt Sedillo a Varese per il suo libro “Vite derubate, Terra derubata”

Un altro incontro all’Atelier Aperto di Giorgio Presta, lo Studio di Scultura a Masnago, uno tra i luoghi varesini di incontri artistici, “«lì dove regna un caos ordinato», tra tavoli e sgabelli, colori, ossidi, lime spatole e scalpelli”.

Quella di martedì 30 maggio sarà l’occasione di incontrare Matt Sedillo, il poeta chicano di Los Angeles impegnato socialmente contro ogni forma di repressione della libertà umana, ora in tour in varie città italiane per far conoscere al pubblico la sua ultima silloge poetica edita da “Ensemble”, Roma 2023, e tradotta in italiano da Anna Lombardo, dal titolo “Vite derubate, Terra derubata”.

Organizzano e presentano la serata gli editori dell’Associazione GaEle, M.Elena Danelli e Gaetano Blaiotta con Sandro Sardella.

Matt Sedillo (El Sereno, Los Angeles, 1981) da tempo, oltre il silenzio istituzionale, è riconosciuto come uno dei maggiori poeti di lotta negli USA. La sua poesia martellante toglie il silenzio attorno alla crisi capitalistica, alla emigrazione clandestina dal Mexico, allo sfruttamento dei migranti, al razzismo, all’ipocrisia devastante dell’american way fondata sul potere poliziesco e sulle guerre. Le sue parole che gridano nelle strade polverose del cuore dell’impero d’occidente sono parole che scuotono la cecità e la sordità che paralizza i cuori e le menti degli stessi sfruttati.

Matt Sedillo, come Jack Hirschman e Amiri Baraka, è uno street poet militante. Nelle ferite della sua gente la sua poesia risuona vibrante; apre al continuare a sognare e lottare per un altro mondo possibile.

In questi giorni le Edizioni Ensemble di Roma hanno pubblicato, tradotto da Anna Lombardo, Matt Sedillo: “Vite derubate, Terra derubata”. (testo di Sandro Sardella).