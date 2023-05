Nel primo trimestre Openjobmetis consolida i ricavi e diminuisce l’indebitamento netto

Il consiglio di amministrazione di Openjobmetis spa, una delle principali Agenzie per il lavoro in Italia, quotata sull’Euronext Milan- segmento Star – gestito da Borsa Italiana, ha approvato l’informazione finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2023. «Nel primo trimestre 2023, il Gruppo Openjobmetis ha consolidato i propri ricavi, migliorando il primo margine di contribuzione con una incidenza percentuale sul fatturato pari al 12,8%. Parallelamente, ci siamo resi disponibili per una proficua collaborazione con il Governo per rendere il ruolo delle Agenzie per il Lavoro strategico nella collocazione dei potenziali occupabili del Reddito di Cittadinanza o futuri beneficiari dell’Assegno di inclusione. Infine, segnalo l’ottimo presidio dell’indebitamento netto, -13,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2022».