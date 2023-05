“Occhio alla truffa”, sala piena a Casciago per la serata a tema sicurezza

Serata a tema sicurezza con una buona risposta del pubblico e della cittadinanza casciaghese. In un venerdì di maggio con un clima autunnale e tanta pioggia si sono presentati in un centinaio per assistere allo spettacolo comico “Occhio alla truffa!” della compagnia Ridi per Caso al Teatro parrocchia di Casciago. Presente il padrone di casa, don Emilio Rimoldi, l’amministrazione comunale al completo, il consigliere regionale Emanuele Monti, fresco di nomina a presidente della commissione Welfare di Regione Lombardia, il comandante della stazione dei carabinieri di Varese Giovanni Piredda e la Polizia Locale di Casciago con la responsabile Enrica Crosta, ci-ideatrice della serata.

Prima dello spettacolo scritto, diretto e interpretato da Riccardo De Luca, Miriam Errico e Riccardo Galizia (tecnico luci e audio Fabio Pezzoni) che ha fatto ridere il pubblico parlando di un tema serio come quello delle truffe, le parole delle autorità.

Il consigliere delegato Mario Persicone ha sottolineato l’importanza dell’attenzione al tema delle truffe che il Comune ha messo in campo col progetto progetto “Io non ci casco”, di cui lo spettacolo è parte integrante: «Sensibilizzare i cittadini per evitare le truffe ed essere informati è importantissimo. Lo abbiamo voluto fare attraverso uno spettacolo comico, ma l’argomento è serissimo».

Il sindaco Mirko Reto ha ricordato da dove è nata l’idea di quali sono state le azioni messe in campo dal Conune: «Grazie a Regione Lombardia per il finanziamento dell’iniziativa, le truffe non solo quelle agli anziani, ma tutti possono cascarci. I truffatori sono furbi, approfittano della buona fede delle persone. Grazie alla mia giunta per il lavoro fatto e grazie a Enrica Crosta, responsabile della nostra Polizia Locale, per l’idea e per l’organizzazione dell’evento. Le forze dell’ordine, i carabinieri in particolare, sono vicini ai nostri cittadini. Grazie al loro lavoro e alle nostre iniziative, dalle telecamere e i controlli fino all’agente in più sul territorio i crimini sono in calo. Ma sono gli stessi cittadini che devono essere i primi controllori del territorio: è meglio una chiamata in più che una in meno».

Il maresciallo Giovanni Piredda, comandante della Stazione di Varese dei Carabinieri, ha ringraziato e ricordato: «Spesso noi facciamo incontri, invito tutti a segnalare e stare attenti alle telefonate che ricevete, chiamateci e noi ci siamo sempre».

Infine Monti, prima dello spettacolo: «Bello essere qui – ha detto -; in questi anni ho lavorato bene insieme al Comune di Casciago, sono state stanziate risorse importanti per il territorio. Sindaci ne ho visti parecchi, avere un’amministrazione che sa dialogare è importante. Le truffe sono un problema grande, quotidiano. Reati che colpiscono il sociale e la comunità, i più deboli che vanno difesi e tutelati. Queste serate e questo tipo di iniziative sono importanti per informare e sensibilizzare».