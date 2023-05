“Passione Novecento”, a Sesto Calende il debutto artistico di Mauro Barisone

La sala mostre della Pro Sesto Calende, sul lungofiume in Viale Italia al 3, ospiterà dal 10 al 23 maggio l’esposizione artistica Passione Novecento, il debutto di Mauro Barisone, artista emergente classe 1995 conosciuto su Instagram anche per essere uno dei quattro Bookolici.

Laureato in filosofia, Barisone ha sempre coltivato una grande passione per l’arte, tanto da farne oggetto delle sue tesi universitarie. Negli ultimi tempi, il giovane artista ha deciso di intraprendere un percorso artistico personale, dedicandosi alla pittura e conseguendo anche una seconda laurea in musicologia.

Le sue opere sono ispirate ai grandi maestri dell’arte astratta e informale del Novecento, da Kandinskij a Fontana, da Ljubov Popova a Emilio Vedova, con l’obiettivo di creare un “vocabolario personale” che rimandi agli sviluppi dell’arte del secolo scorso.

Nelle opere di Barisone, la realtà, sia esterna che interna alla sua mente, viene trasfigurata tramite l’astrazione, in una ricerca continua del proprio stile e del proprio marchio di fabbrica. L’artista ha come obiettivo presentare sulla tela ciò che è ineffabile e invisibile, in un percorso di ricerca che spesso non si può sapere dove porterà.

Dopo aver già esposto in una piccola collettiva di una galleria di Brera, dal titolo Tratto astratto, Barisone presenterà la sua personale Passione Novecento presso la Sala Mostre di Pro Sesto Calende, con vernissage il 10 maggio alle ore 18:30. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00, mentre venerdì, sabato e domenica anche dalle 10:00 alle 12:00.