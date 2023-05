“Quelli delle Sette” sarà la voce della Notte Bianca a Mornago

Il popolare format radiofonico Quelli delle Sette, che da due anni mette in luce l’imprenditoria e il territorio, anticipa di un giorno il suo tradizionale appuntamento del venerdì per partecipare alla Notte Bianca di Mornago di giovedì primo giugno. Lo spettacolo andrà in onda in diretta, come di consueto sulle frequenze di Radio Village Network, dalle 19:00 alle 20:30, per l’evento che si svolgerà nella centrale Piazza Libertà.

Quelli delle Sette sarà quindi la voce ufficiale dell’appuntamento che prenderà il via verso la Festa della Repubblica, precedendo il gruppo musicale “he funk machine: la piazza sarà animata da stand e bancarelle che offriranno l’opportunità di gustare lo delizioso street food all’italiana o acquistare prodotti locali a chilometro zero.

La squadra capitanata da Dj Mauz e composta dagli speaker Susy Milani, Marco Limbiati e Fabio Barisone all’altezza della situazione darà voce a volti celebri della comunità di Mornago. Non è un caso allora che il primo a prendere la parola sarà Davide Tamborini, confermatosi nel 2019 nella carica di primo cittadino. Gli onori di casa saranno condivisi con Cristiano Marcolli, che ha come consigliere comunale a cuore le attività produttive.

Saranno loro ad introdurre gli ospiti di questo nuovo appuntamento, tra cui Suor Sonia, referente sia dell’Oratorio di Montanate che di Mornago, Paolo Seletti, presidente dell’Associazione Alpini locale, e Luigi Giotta della Polisportiva Vinago, nonché consigliere delegato alle Associazioni.

COME ASCOLTARE “QUELLI DELLE SETTE”

Come ascoltare Quelli delle Sette? Basterà scaricare l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito https://www.radiovillagenetwork.it/ ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN.

Il programma che andrà in replica alla domenica, dalle 13 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.