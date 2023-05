Riabilitazione e salute a Laveno Mombello: una visita a Fisiocenter

Fisiocenter è un centro fisioterapico e poliambulatorio a Laveno Mombello, dove operano professionisti specializzati in fisioterapia, ortopedia, ginecologia e ostetricia, oculistica. Il poliambulatorio dispone di attrezzature e strumenti di ultima generazione per dare al paziente la massima qualità diagnostica e di intervento.

I professionisti che lavorano presso Fisiocenter hanno fatto dell’ascolto e dell’empatia il loro punto di partenza, offrendo assistenza personalizzata al paziente e studiando piani di riabilitazione e recupero che vengono adattati ad ogni situazione e persona per garantire la massima qualità ed efficacia del percorso riabilitativo.

Presso Fisiocenter Laveno Mombello si effettuano anche valutazioni rivolte a sportivi professionisti e dilettantistici per elaborare piani di allenamento mirati ad personam con un duplice obbiettivo: la prevenzione degli infortuni e l’incremento della performance dell’atleta/paziente, nonché, in caso di infortunio, il recupero funzionale completo e il ritorno alla normale attività sportiva anche agonistica ad alti livelli.

Fiore all’occhiello del centro è la riabilitazione post-operatoria dell’arto inferiore e nei casi di fratture e traumi, enfatizzata anche dalla presenza di un ortopedico specializzato che costituisce un plus per tutte quelle persone che hanno subito interventi di ricostruzione dei legamenti rotulei, interventi al menisco e protesi a ginocchio e anca.

Lo staff di Fisiocenter vanta professionisti nella riabilitazione della spalla (lesioni cuffia dei rotatori, fratture e protesi), della mano, nella riabilitazione neurologica (esiti di ictus, morbo di Parkinson), nella riabilitazione del mal di testa e del pavimento pelvico, nonché la rieducazione posturale sia in età adulta che in fase di crescita.

Dopo un primo contatto telefonico o tramite e-mail, in cui vengono brevemente esposti i sintomi e/o le precedenti diagnosi, nel primo incontro il paziente viene sottoposto ad un’attenta valutazione per poi essere affidato al professionista più indicato per la sua situazione specifica con cui inizierà un percorso di intervento e di cura personalizzato, seguito in ogni sua fase anche con attività presso la palestra presente all’interno dei locali del centro, coadiuvati inoltre da terapie fisiche strumentali quali Tecar (per ematomi, strappi muscolari e linfodrenaggio) e Rexon Age (problematiche tendineee).

Presso il centro è possibile richiedere una consulenza con un operatore specializzato per la realizzazione di plantari su misura FORMTHOTICS, una nuova generazione di plantari che sfrutta una tecnologia all’avanguardia sviluppata in Nuova Zelanda.

Per avere maggiori informazioni o per prenotare una visita con uno dei professionisti del Poliambulatorio è possibile recarsi direttamente in struttura, chiamare il numero 0332 662170 o scrivere all’indirizzo info.fisiocenter@alice.it.