Scontro tra un’Auto e una moto a Busto Arsizio, a terra un uomo

Un incidente stradale si è verificato oggi alle 11:48 in viale Duca d’Aosta, a Busto Arsizio. Lo scontro ha coinvolto un’auto e uno scooterone, con una persona ferita.

Si tratta di un uomo di quasi 70 anni, a bordo della moto che è rimasta coinvolta nello scontro. Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio, che hanno prontamente raggiunto il luogo dell’incidente.

Per soccorrere il ferito è stata inviata sul posto un’ambulanza base della Croce Rossa Italiana, l’uomo è stato soccorso in codice giallo. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente e le dinamiche dello scontro tra l’auto e lo scooter. Le autorità locali sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.