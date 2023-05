Sei tirocini formativi al Comune di Varese per “DoteComune”

E’ aperta anche per il Comune di Varese le selezione dei tirocinanti per DoteComune in Lombardia, il programma che si rivolge a giovani maggiorenni per prender parte a progetti formativi in diversi ambiti istituzionali. Palazze Estense ha attivato sei tirocini, della durata di dodici o nove mesi, con proposte formative all’interno dei Servizi culturali e turistici, della Biblioteca civica, della Tutela Ambientale e nelle Risorse Umane e Organizzazione.

Agli assegnatari verranno garantiti un’indennità mensile di 300 euro e la possibilità di sostenere un esame per il rilascio di un attestato delle competenze acquisite durante il periodo di tirocinio. L’Avviso di selezione si chiuderà martedì 16 maggio 2023. Successivamente i candidati saranno convocati presso il Comune di Varese per un colloquio individuale. Ai candidati non arriverrà comunicazione personale, quindi la pubblicazione del calendario avrà valenza di convocazione.

Tra gli obiettivi, ci sono quello di fornire un’opportunità d’inclusione sociale e lavorativa, la conoscenza del funzionamento di enti e istituzioni, la valorizzazione delle specificità legate a contesti locali, l’educazione di cittadini consapevoli e responsabili nella prospettiva della formazione continua e permanente. L’avvio del tirocinio è previsto per giovedì 8 giugno 2023. Maggiori informazioni sono sul sito del Comune di Varese.