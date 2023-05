Si intitola Chissà il nuovo singolo di Sandro Mai, il duo del Lago Maggiore che torna con un singolo dalle sonorità pop e retrò (distribuito da The Orchard).

Il brano parla dell’incertezza di una relazione che non riesce a esprimersi pienamente, della difficoltà di lasciarsi andare e godersi a pieno un sentimento per la paura di farsi del male. Tutte cose che portano a non voler approfondire il rapporto per non doverne affrontare la parte più complicata, è più semplice tenersi a distanza e godersi solo la parte meno impegnativa, lontana dai problemi di tutti i giorni. Inevitabile che uno dei due ne vada a soffrire più dell’altro. Emblematica la frase: “Perché potresti trovar le parole per dirlo ma forse non fa proprio parte di te, ma quanto è bello tenersi soltanto la parte migliore di me”.

Sandro Mai ci regala una ballad sognante e colorata per raccontarci una relazione in cui è il dubbio a prendere il sopravvento. Come finirà tutto questo? Sandro non lo sa. E una domanda su tutte lo tormenta: esiste ancora la spensieratezza? Un duo, quello formato da Alessandro Masci e Andrea Cometti, che ad ogni pubblicazione non delude il suo pubblico. Il brano, come già successo in passato, vede la collaborazione con Marco Ulcigrai, che ne ha curato produzione e mix. Il master è stato curato da Andrea De Bernardi.