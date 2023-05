Sicurezza a Luino, Artoni chiede un “piano per la città”

Microcriminalità collegata con uso e smercio di droga, atti vandalici e violenze. Secondo il consigliere di minoranza di Luino Furio Artoni sebbene non siano episodi da considerarsi collegati causano preoccupazione nei riguardi dei cittadini. Quindi occorre un piano sicurezza per la città.

«L’intervento dei Carabinieri di Luino, presenti sul territorio, hanno condotto azioni repentine per risalire ai colpevoli, hanno dimostrato come da parte dell’Arma via sia un costante monitoraggio della situazione. Anche se la zona di Luino è vasta e la fortuna della nostra citta è quella di disporre di ulteriori forze dell’ordine. Abbiano la caserma della Guardia di finanza, la Polizia di Stato e la Polizia locale. La sicurezza è sicuramente una delle priorità da affrontare», spiega Artoni. Da qui una richiesta del capogruppo di Azione civica per Luino Con preghiera di pubblicazione anche per estratto.

«Ad avviso del mio gruppo di Azione civica, si chiede che il Sindaco attraverso il Prefetto coordini un controllo del territorio con tutte le forze di polizia presenti per garantire la massima copertura della nostra area nelle maggior parte delle ore possibili. Le forze di polizia coordinate tra loro garantirebbero un equo dispendio di energia e una maggior incisività di azione e controllo della sicurezza. L’impegno di tutte le forze dell’ordine e dei cittadini per un Luino sicura. Chiediamo al Prefetto di attivare il più presto possibile un coordinamento ed una azione congiunta delle forze dell’ordine presenti a Luino. Luino e tutta la nostra zona non deve essere ostaggio di malviventi , ci sono i mezzi e le persone per garantire al meglio la sicurezza : coordiniamole tutte con un piano di sicurezza adeguato.