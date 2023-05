Spilli e la Varesina, Tricarico e l’Fbc Saronno: conferme alla guida

Conclusa la stagione 2022-2023 con buone sensazioni e altrettanti positivi risultati, Varesina e Fbc Saronno guardano avanti e lo fanno mettendo come primo tassello la conferma dell’allenatore. C’erano pochi dubbi sulla permanenza di Marco Spilli sulla panchina delle fenici anche per il prossimo campionato di Serie D, mentre in casa biancazzurra dopo la promozione in Eccellenza è stato subito rinnovato l’accordo con Danilo Tricarico. In casa Caronnese invece si sta guardando al futuro per ripartire dopo la retrocessione.

SPILLI – VARESINA

.

Come anticipato, c’erano pochi dubbi sulla permanenza del tecnico toscano a Venegono Superiore, anche perché Marco Spilli è parte integrante non solo dello staff tecnico, ma della dirigenza delle Fenici. Sarà quindi la decima stagione alla guida della Varesina per l’allenatore; una stagione – quella 2023-2024 – nella quale si cercherà di alzare ancora di più l’asticella, per consolidare il progetto e compiere un altro passetto verso l’obiettivo del professionismo che la società ha confermato di voler compiere.

TRICARICO – FBS SARONNO

Un campionato difficile ma vinto con carattere e grande personalità per l’Fbc Saronno; la stessa personalità del suo condottiero Danilo Tricarico, che il prossimo anno sarà ancora sulla panchina degli amaretti. La conferma è stata immediata da parte della società biancazzurra, che non ha voluto lasciarsi scappare un elemento di grande centralità nel progetto, a maggior ragione perché il prossimo campionato di Eccellenza si preannuncia parecchio complicato.

CHI PER LA CARONNESE?

Ancora invece tutto tace in casa Caronnese, dove deve ancora essere somatizzata l retrocessione in Eccellenza, dove la squadra rossoblu troverà proprio l’Fbc Saronno vicino di casa. Difficile che rimarrà Simone Moretti, così come ha le valige in mano anche il direttore Davide Raineri. La dirigenza dovrà fare un po’ di ordine nel proprio assetto societario per ripartire e dare seguito al progetto Caronnese che lascia il massimo campionato dei dilettanti dopo 14 anni.