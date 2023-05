Sport, divertimento e festa a Busto Arsizio per il torneo scolastico di fourball-in

Sabato 6 maggio è stato un giorno di sport e divertimento per gli studenti delle scuole medie di Busto Arsizio, che hanno partecipato al primo torneo di Fourball-In organizzato tra quattro classi di terza media degli istituti comprensivi Tommaseo, De Amicis e Bossi. L’evento, che si è svolto al PalAriosto, ha visto gli studenti mettere in mostra le loro abilità di gioco, dimostrando una grande passione per questo sport.

Il Fourball-In è uno sport molto dinamico che richiede abilità individuali e di squadra. Gli studenti hanno dimostrato di avere padronanza delle numerose regole e di saper utilizzare la palla ovale con lanci lunghi e agilità nel controllo della palla in una competizione tra le quattro squadre intensa e avvincente, con numerosi punti effettuati che hanno entusiasmato sia i giocatori che il pubblico.

Il torneo si è concluso con la premiazione degli studenti da parte dell’Assessore alle Politiche Educative, la Dott.ssa Daniela Cinzia Cerana e dell’Assessore allo Sport Maurizio Artusa, che hanno consegnato le medaglie ai vincitori e la targa ricordo alle scuole partecipanti. Inoltre, il professore Luciano Quattro ha consegnato l’attestato di Allenatore di Fourball-In ai docenti Monica Gallazzi, Anna Maria Campo, Guido Grignani e Marco Gagliotti.