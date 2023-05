Torna a Luino la ruota panoramica con vista Lago Maggiore: sabato l’inaugurazione

Sabato 20 maggio, dopo due anni di assenza, la ruota panoramica fa il suo ritorno a Luino, regalando agli abitanti e ai visitatori una vista spettacolare sul Lago Maggiore. Si tratta di una ruota alta 35 metri, completamente accessibile e green, che permetterà a tutti di godere del panorama cittadino in totale sicurezza.

«Come amministrazione siamo molto felici di poter tornare ad ospitare questa attrazione – ha detto l’assessore al Turismo Serena Botta -. La ruota rimarrà per tutto il mese e questo rappresenta un’occasione unica per godere, da una location inedita, dello spettacolo piro musicale in programma il 29 giugno all’interno della quattro giorni di “LuinoinFesta”».

La ruota – che in questi giorni verrà installata presso il parcheggio dell’area di sosta tra il Porto Lido e il Porto Nuovo – aprirà al pubblico sabato 20 maggio alle 10:00 ma l’inaugurazione ufficiale è in programma per le 14:00.

«Per questa occasione, le prime 50 persone potranno accedervi in modo gratuito. Vi aspettiamo» fa sapere il gestore della ruota panoramica, che rimarrà in città fino al 2 luglio.