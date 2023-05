Torna a Varese Insight Foto Festival, la manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea

Dal 6 al 14 maggio 2023 torna a Varese Insight Foto Festival, la terza edizione della manifestazione che celebra la fotografia contemporanea come mezzo trasversale di relazione e di espressione vicina alle persone e alla comunità. Due i weekend, 6-7 maggio e 13-14 maggio e i pomeriggi di giovedì e venerdì saranno dedicati a mostre, incontri, talk e performance artistiche.

L’iniziativa, ideata e organizzata da APS Gattabuia con la direzione artistica e organizzativa di Daniela Domestici e Chiara Del Sordo, in partenariato con il Comune di Varese, potenzia quest’anno la sua forte vocazione inclusiva con l’obiettivo di portare la fotografia contemporanea verso il cittadino e la comunità.

La diversità di visione artistica e la fotografia in dialogo con altri linguaggi è la filosofia che per il terzo anno Insight Foto Festival propone al pubblico: un arcipelago di mondi espressivi individuali e comunitari che entrano in connessione.

“Anche per questa terza edizione abbiamo selezionato i lavori in mostra tra la produzione di talenti emergenti che trattano temi di interesse ampio e attuale – affermano Daniela Domestici e Chiara Del Sordo – Valorizziamo l’identità di ogni lavoro e diamo spazio ad artisti e artiste per raccontarsi e presentare le proprie opere e produzioni editoriali.

I progetti selezionati e allestiti all’interno di Villa Mirabello, Cinema Teatro Nuovo e Sala Veratti sperimentano anche connessioni con l’arte performativa grazie a Beatrice Orsini ed evidenziano mondi espressivi individuali e comunitari. In questi spazi espositivi si potranno scoprire i lavori fotografici di autori noti ed emergenti: Jacob Balzani Lööv, Sara Barcaroli, Emanuele Camerini, Iole Carollo, Chiara Lombardi (nella foto) , Matteo Piacenti, Lucy Plato Clark, Anita Scianò.

Inoltre, in Sala Veratti sarà visibile la mostra collettiva regionale F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) dal titolo “Provincia nascosta” a cura di Walter Turcato e con l’organizzazione di Letizia Ronconi, delegata regionale”.

Ad accompagnare le mostre sono in programma le visite guidate degli autori e delle autrici che raccontano al pubblico la loro ricerca artistica e progettuale in presenza e online, un’occasione unica per accedere in prima persona al processo ideativo e creativo di ognuno di loro. Il programma completo delle visite e delle mostre è visibile su www.insightfotofest.it.

IL PROGRAMMA

Sabato 6 e 13 maggio 2023, le curatrici del Festival condurranno le visite guidate interscuola, con gli istituti varesini che collaborano con Insight 2023 (Liceo Classico Cairoli, Enaip, Istituto Einaudi, Liceo Artistico Frattini).

Ad arricchire il programma durante i giorni del festival, in Sala Veratti nella giornata di sabato 6 maggio alle ore 18 si terrà il talk storico-artistico su Ustica “La fotografia contemporanea come racconto storico- geografico” con Jacob Balzani Lööv (fotografo, autore di /ustica/), Stefano Malatesta (geografo, docente all’Università degli Studi di Milano-Bicocca) e Giuseppe Muti (docente di geografia politico economica, Università degli Studi dell’Insubria).

Inoltre al Cinema Teatro Nuovo ci sarà la presentazione del libro fotografico di Iole Carollo nella giornata di domenica 7 maggio 2023 alle ore 11:00. Insight Foto Festival coinvolgendo in questa edizione oltre 120 ragazzi e ragazze, si attesta sempre di più come propulsore di percorsi di educazione all’immagine sul territorio di Varese grazie ai laboratori attivati con il Liceo Classico E. Cairoli condotti in presenza dalla fotografa Rosy Sinicropi e in cui la fotografia è strumento per indagare il tema dell’ARCIPELAGO e le sue declinazioni. La mostra degli studenti “Αἰγαῖον πέλαγος (aigàion pélagos)” è visibile durante tutto il festival sotto il porticato di Palazzo Estense.

Con ENAIP Lombardia, Varese, grazie a un contributo di Regione Lombardia nell’ambito del PNRR è stata attivata la prima edizione del laboratorio “La formula di INSIGHT” che coinvolge studenti del corso di Grafica e Multimedia in approfondimenti sulla fotografia contemporanea e sulla curatela delle mostre a partire da autori ospitati nelle varie edizioni del Festival. Il laboratorio è condotto da Daniela Domestici e può essere tenuto in tutti gli istituti che ne fanno richiesta.

I LUOGHI

INSIGHT è anche OUT grazie al dialogo instaurato con realtà indipendenti e in sinergia con il festival.

Quest’anno Insight OUT promuove tre mostre a cura di cittadini e giovani studenti. In Sala Nicolini si trova “ICONIC ISLANDS”, una mostra ideata, progettata e realizzata dai ragazzi del corso Servizi Culturali e dello Spettacolo dell’I.P.S.S.C.T.S. “L. Einaudi” di Varese. Un’esposizione in cui l’arte figurativa dialoga con la cinematografia e con la fotografia contemporanea attraverso la creazione di tableaux vivants, abbracciando pratiche lontane tra loro come le sacre rappresentazioni medievali, il cinema di Pasolini e le videoinstallazioni di Bill Viola.

Nel porticato di Palazzo Estense sarà allestita anche la mostra degli studenti del 3° anno del corso di “Grafica e Multimedia” dell’ENAIP Varese, dal titolo “Arcipelago, raggruppamento irregolare di cose affini”.

A Bizzozero presso la Sala ex-Bar Oratorio sarà in mostra “Isole nascoste” del collettivo fotografico Creati.VA. Presso la sede del Circolobizzozero: mostra F.I.A.F. provinciale a cui partecipano i circoli Foto Cine Club Varese, il Sestante e Circolo Fotografico Bustese, mostra di Lucy Plato Clark in collaborazione con Caffè Michelangiolo di Firenze e visite guidate presso chiesa di Santo Stefano nella giornata di domenica 7 maggio alle ore 15.

Da segnalare inoltre a Bizzozero un evento importante: “BeReal – Look at me!”. Sarà allestito un set fotografico aperto nella giornata del 13 maggio 2023 dalle 15:00 alle 19:00 in cui cittadini e studenti si ritrarranno a vicenda in uno scambio di sguardi intergenerazionale. La partecipazione è libera. La manifestazione si chiuderà il 14 maggio alle ore 18.00 con un aperitivo di fine festival.

Quest’anno, fra le novità, Insight Foto Festival rompe i confini geografici e fa rete con altre realtà che promuovono la fotografia e l’arte contemporanea. Gli artisti IFF23 esporranno in due iniziative in Emilia- Romagna, a Modigliana (FC) con l’evento Arte e Moda I A/M curato da Caffè Michelangiolo di Firenze e a ottobre a Gambettola (FC) con il festival Bosco Urban Project, organizzato e curato dall’associazione milanese Circuiti Dinamici.

E ancora, Insight ha confermato la convenzione di stage con l’Università degli Studi dell’Insubria per coinvolgere gli studenti del corso di Scienze della Comunicazione e di Storia e storie del mondo contemporaneo e la convenzione con l’Accademia di Belle Arti di Brera in un percorso di formazione e di apprendimento pratico: dall’accoglienza del pubblico al coinvolgimento nella diffusione dell’iniziativa, dall’allestimento delle mostre fino all’assistenza delle visite guidate, gli studenti e le studentesse collaboreranno con le curatrici, le artiste e gli artisti di Insight.

Nell’ottica di un sempre maggior coinvolgimento delle scuole, si è tenuta presso il Castello di Masnago una giornata formativa e di educazione all’immagine alla quale hanno partecipato con grande entusiasmo più di 120 studenti.