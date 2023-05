Torna la “casetta dei libri” di Gallarate, nel quartiere Cedrate

A dieci mesi dalla prima “versione”, torna attiva la Casetta dei Libri di Gallarate, una piccola iniziativa di condivisione che ha casa (è il caso di dirlo) nel quartiere di Cedrate, nella tranquilla traversa di via Gorizia 64G.

La “casetta” è un’idea di Marco Bianchi e Sara Nerito – nata da un viaggio in Nord Europa – ed è tornata dopo mesi di assenza: la prima versione era stata infatti contestata come manufatto irregolare a fine estate 2022 e ha richiesto quindi un lungo iter autorizzativo prima di essere re-installata lungo la recinzione dell’abitazione.

Ora compare nella sua nuova versione: ha un profilo con tetto a due falde (in plexigas) di orientamento diverso da quello originale, è sempre fatta in legno ma con una cornice di colore scuro, con un aspetto più “urbano” rispetto a quello della prima versione, che era stata considerata troppo “montana” dalla Commissione Paesaggio (a seguito della contestazione dell’autunno 2022 il piccolo manufatto è transitato infatti per una autorizzazione paesaggistica semplificata, con progetto redatto da un professionista che sancisse il corretto inserimento nel tessuto della periferia cedratese).

Luogo di scambio e condivisione, la casetta è già nuovamente “in servizio”, con la possibilità di prendere libri in prestito o anche di lasciarli in condivisione: «Una parte dei libri erano già a disposizione ed erano stati portati dai cittadini, altri sono stati donati da Andrea di Simeoni Traslochi», spiega Sara Nerito. Nella casetta vengono così proposti anche libri “salvati”, a volte anche pregevoli o curiosi.

Dopo le polemiche dell’anno scorso sulla rimozione del manufatto, ora inizia un’altra fase. E intorno alla Casetta nasce anche una piccola community, con un apposito gruppo Facebook dedicato dove scambiarsi consigli, opinioni, notizie.

Le casette di book crossing in Provincia

Oltre a questa di Gallarate, ci sono altri punti book crossing nel Varesotto: in provincia di Varese arrivò per la prima volta nel 2016 a Solbiate Olona, poi anche al Cesvov di Varese, alla stazione di Barasso, al Tosi di Busto Arsizio, a Samarate, ad Arona e ad Angera, oltre a Malpensa.