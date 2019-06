Libri in prestito in stazione: a Barasso c’è il Bookcrossing

A partire da oggi, giovedì 27 giugno, nella stazione di FerrovieNord di Barasso – Comerio (sulla linea Milano – Saronno – Varese Nord – Laveno Mombello), i viaggiatori in transito e i cittadini potranno scambiare liberamente i libri, grazie all’avvio di un servizio di BookCrossing.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Comune di Barasso, che ha promosso l’iniziativa, la Biblioteca comunale, che ha messo a disposizione i libri e FerrovieNord che ha reso disponibile lo spazio e ha collocato l’espositore in stazione.

Il presidente della società ferroviaria Paolo Nozza e il sindaco di Barasso Antonio Braida hanno firmato l’intesa che dà il via libera ufficiale al progetto con i primi libri messi a disposizione dalla Biblioteca comunale.

LA FILOSOFIA DEL PROGETTO – Il BookCrossing consiste nel prevelare e lasciare libri in luoghi ben identificati in maniera del tutto libera e senza la presenza di personale addetto al ‘prestito’. Obiettivo dell’iniziativa è, come si legge nel testo della convenzione, “offrire un contributo per rendere la stazione ferroviaria di Barasso-Comerio un luogo di scambio di idee e di presenza costante di messaggi positivi, favorendo così la riappropriazione di spazi pubblici e contribuendo al miglioramento della funzione di luogo di servizio a questa stazione ferroviaria”.

IMPEGNI E DURATA – La durata dell’intesa è di 3 anni, rinnovabile alla scadenza. Il Comune e la Biblioteca si assumono l’impegno di verificare la costante presenza di libri e di ripristinarne la dotazione in caso di necessità. FerrovieNord, dal canto suo, provvederà alle eventuali riparazioni dell’espositore. Grazie alla collaborazione tra FerrovieNord e Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), l’espositore collocato nella stazione di Barasso – così come quelli che saranno collocati in altre stazioni, in caso di iniziative analoghe – è realizzato in cartone, con una attenzione particolare al tema della sostenibilità.

STAZIONI VIVE – «Obiettivo del Piano industriale di FerrovieNord – commenta il presidente Paolo Nozza – è trasformare sempre più le stazioni in luoghi da vivere. Non più dunque spazi utilizzati unicamente per il transito, l’arrivo o la partenza, ma ambienti in grado di offrire anche una serie di altri servizi e iniziative. L’avvio del servizio di BookCrossing va proprio in questa direzione e può fornire un contributo anche in termini di sicurezza».

«Siamo molto soddisfatti – aggiunge il sindaco di Barasso Antonio Braida – di aver concretizzato questo servizio che valorizza la nostra stazione portando un aspetto di tipo culturale nell’esperienza dell’attesa e della mobilità in treno. Il comfort del viaggio è un aspetto importante nella vita di ciascuno e, in questo caso, il Comune di Barasso con la sua biblioteca e FerrovieNord offrono una benefica modalità di utilizzare questo tempo, alternativa, oltre al dialogo, alluso sempre più eccessivo dei cellulari».