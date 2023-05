Torna “Lago d’arte”, a Porto Ceresio una giornata all’insegna della bellezza

Una giornata da trascorrere tra la bellezza del lago Ceresio e quella espressa dalla creatività e dal talento di tanti artisti. E’ la formula magica di “Lago d’arte”, la manifestazione promossa dal Comune e dalla Biblioteca di Porto Ceresio che quest’anno arriva alla 25esima edizione.

L’appuntamento è per domenica 28 maggio 2023 dalle 10 alle 18 sul lungolago adiacente a piazza Sant’Ambrogio, dove 80 artisti da tutta la provincia e non solo, esporranno le loro opere nelle tre sezioni di pittura, scultura e fotografia. Centinaia di opere da ammirare, inserite nella splendida cornice del lago e del borgo che si affaccia sulla sponda italiana del lago Ceresio.

All’interno della manifestazione, in un angolo dedicato, gli artisti parteciperanno con una delle loro opere ad un concorso che prevede la proclamazione di tre vincitori delle tre sezioni. Una giuria di esperti in campo di arte valuterà le opere in concorso, ma alla valutazione delle opere concorrerà anche la giuria popolare costituita da tutti i visitatori che vorranno depositare il proprio voto in un’apposita urna.

Come premio i vincitori inaugureranno la 19esima stagione delle mostre ceresine, nella nuova sala espositiva di piazzale Luraschi.

«Il paese accoglierà con grande piacere tutti gli artisti che vorranno esporre le proprie opere – dicono gli organizzatori – Ci aspettiamo che possa essere una gioiosa e piacevole giornata all’insegna della cultura e dell’arte per tutti coloro che passeggeranno tra le opere»