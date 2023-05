Vuole viaggiare senza biglietto e aggredisce il capotreno e i Carabinieri a Busto Arsizio, arrestato

Ha aggredito il capotreno perchè senza biglietto, era stato invitato a scendere dal treno, e poi se l’è presa anche coi Carabinieri intervenuti per calmare le acque. Un uomo di 47 anni, residente a Besnate, è stato arrestato ieri (lunedì) alla stazione Fs di Busto Arsizio per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, in forte stato di alterazione e con numerosi precedenti alle spalle, pretendeva di viaggiare senza pagare il biglietto sostenendo di essere stato vittima di furto del proprio portafoglio: «Non ho denunciato il furto perchè non ne valeva la pena – si è giustificato -. Non ricordo di aver aggredito nessuno ma chiedo scusa» – ha detto in aula durante il processo per direttissima.

Il pm aveva chiesto per lui la custodia in carcere ma il giudice Daniela Frattini, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’immediata liberazione dell’uomo senza ulteriori misure. Il legale ha chiesto un termine a difesa per il processo che definirà le sue responsabilità.