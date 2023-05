Wanga Ward racconta “Atom the Beginning” a Comabbio

Manga Ward a Comabbio nella serata di venerdì 19 maggio racconterà Atom the Beginning di Tetsuro Kasahara e affronterà il tema della robotica e dell’intelligenza artificiale, il manga che si può considerare una sorta di numero 0 rispetto alla serie originale, narra degli eventi avvenuti prima della nascita di Astro Boy. Due giovanissimi studenti di robotica sono impegnati a sviluppare al meglio le tecnologie per far fronte al disastro che ha sconvolto l’intero Giappone. I due ragazzi, geniali e un po’ sbadati dai loro coetanei hanno un laboratorio che sembra uno sgabuzzino; il loro obiettivo: sviluppare un robot con propria consapevolezza e capacità di agire autonomamente.

Interverrà la prof. Fiorella Operto della Scuola di Robotica di Genova, un’associazione no profit fondata nel 2000 da un gruppo di robotici e studiosi di scienze umane, il cui principale obiettivo è la promozione della cultura mediante attività di istruzione, formazione, educazione e divulgazione delle arti e delle scienze coinvolte nel processo di sviluppo della robotica e delle nuove tecnologie. Parteciperanno alla serata alcuni allievi dell’Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende. Raffaella Marcaletti racconterà il valore del bianco e del nero nel disegno dei manga e di come la scelta dipenda dall’emozione che si vuole trasmettere e da cosa l’autore voglia raccontare.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 16 giugno con Slam Dunk di Takehiko Inoue. Si parlerà del valore del lavoro di squadra. Interverranno le scrittrici Greta Bienati e Valentina Salerno, team storico del sito capitan-tsubasa.it, che hanno realizzato un testo avvincente non solo per i fan di Captain Tsubasa, ma per tutti gli appassionati del genere.

A luglio è in programma un appuntamento dedicato ai più piccoli per raccontare favole e animali mitologici.